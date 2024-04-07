شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بكسل يحصل على ميزة "البحث" لتحديد المتصلين غير المعروفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف التحديث الأخير الذي تم رصده في الإصدار التجريبي (127.0.620688474) لتطبيق هاتف جوجل عن ميزة جديدة تسمى "Lookup" لمستخدمي Pixel في جميع أنحاء العالم، تتيح هذه الوظيفة التي تم تقديمها في الأصل في اليابان، للمستخدمين البحث بسهولة عن أرقام هواتف غير معروفة مباشرة داخل التطبيق.

كيف يعمل البحث عندما ينقر المستخدم على رقم غير معروف في علامة التبويب "الأحدث"، سيظهر زر "بحث" إلى جانب الخيارات الموجودة مثل "إضافة جهة اتصال" و"رسالة"، سيؤدي تحديد "بحث" إلى إطلاق نية البحث على الويب باستخدام تطبيق بحث جوجل، بهدف التعرف على المتصل.

تكملة الأدوات الموجودة الغرض الأساسي من "البحث" ليس استبدال خدمات معرف المتصل القائمة مثل Truecaller وبدلاً من ذلك، فهو بمثابة أداة تكميلية توفر للمستخدمين طريقة للبحث بسرعة عن معلومات حول المتصلين غير المعروفين، هناك تكهنات حول عمليات التكامل المستقبلية المحتملة بين "البحث" وتطبيقات معرف المتصل الحالية.

الجدول الزمني المحتمل للإصدار والتحديثات الإضافية ظهرت ميزة "البحث" لأول مرة في اليابان مع انخفاض الميزات في شهر مارس، في حين أن التأكيد الرسمي لا يزال في انتظار التأكيد الرسمي، تشير الهمسات إلى إمكانية طرحه عالميًا إلى جانب إصدار الميزات القادم في شهر يونيو، يتضمن هذا التحديث أيضًا إعادة تصميم دقيقة لواجهة مستخدم طالب رقم الطوارئ، مما يعزز وضوحها البصري.

الوصول إلى الميزات التجريبية بالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى الحصول على "البحث" وواجهة مستخدم طالب الطوارئ المعاد تصميمها في النموذج التجريبي الخاص بهم، فمن الضروري توخي الحذر، يتطلب تمكين هذه الميزات معالجة علامات محددة ضمن حزمة التمهيد المباشر لتطبيق Google Phone.

ويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى نتائج غير متوقعة اعتمادًا على تكوينات الجهاز الفردية ولا يوصى بها للمستخدمين العاديين الذين يقدرون استقرار الهاتف.