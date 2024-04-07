شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تأخير إطلاق جهازي أبل iPad Pro وiPad Air لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشاع أن شركة آبل ستطلق طرازات جديدة من iPad Pro وiPad Air في الأسابيع المقبلة، لكن تقريرًا جديدًا يكشف عن أن سلسلة التوريد الخاصة بعملاق التكنولوجيا تتأثر بالتأخيرات المتكررة، ما قد يؤثر على الجدول الزمني لإطلاق الأجهزة القادمة.

واقترح تقرير سابق أن جهاز iPad Pro الجديد يمكن أن يكون مزودًا بمجموعة شرائح M3 ويتميز بإطارات أنحف، ومن المتوقع أيضًا أن تكشف شركة أبل النقاب عن جهاز iPad Air جديد بشاشة مقاس 12.9 بوصة ومجموعة شرائح M2.

وفقًا لتقرير صادر عن DigiTimes Asia (عبر MacRumors)، فقد تم "تأجيل الإنتاج الضخم لعدسات الكاميرا لنماذج iPad القادمة بشكل متكرر"، وونقلاً عن الموردين التايوانيين كمصدر، أبرز التقرير أن ذلك قد يؤدي إلى الحد الأدنى من التأخير.

ومع ذلك، يقال أيضًا أن "إطلاق الإنتاج" قد يحدث في شهر مايو، وليس من المؤكد ما يعنيه إطلاق الإنتاج، لكن تقارير منفصلة أشارت إلى أنه يمكن تقديم تشكيلة iPad من أبل في أوائل شهر مايو.

واقترح مارك جورمان من بلومبرج مؤخرًا أن الجيل التالي من طرازات iPad Pro وiPad Air يمكن أن يصل في أوائل شهر مايو، وهو ما يعد مراجعة لتكهناته السابقة بأنه يمكن الكشف عن المنتجات في مارس أو أوائل أبريل.

ونقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، ذكر جورمان أن التأخير كان بسبب عدم اكتمال برنامج الجهاز، وعلاوة على ذلك، تم أيضًا ذكر "تقنيات التصنيع المعقدة" للشاشة الجديدة للأجهزة كسبب للتأخير.

وذكر تقرير بلومبرج أيضًا أنه يمكن تقديم أربعة أنواع جديدة من iPad Pro هذا العام، ويُشاع أن جميع الطرازات التي تحمل الأسماء الرمزية J717 وJ718 وJ720 وJ721 تتميز بشاشات OLED جديدة ومجموعة شرائح M3 ووحدة كاميرا خلفية مُجددة وكاميرا أمامية ذات مناظر طبيعية ودعم للشحن اللاسلكي MagSafe.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتميز طرازات Pro أيضًا بإطارات أنحف وأجسام أنحف وستكون متاحة في "إصدارات شاشة لامعة وغير لامعة"، ويميل الإصدار مقاس 11 بوصة إلى الحصول على حواف بسمك 7.12 ملم، بينما قد يأتي الإصدار مقاس 12.9 بوصة بإطارات بسمك 7.08 ملم.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتم تشغيل طرازات iPad Air بواسطة مجموعة شرائح M2 وتتضمن كاميرا أمامية موجهة نحو المناظر الطبيعية، ومع ذلك، يقال إن أكبر ترقية هي أول طراز مقاس 12.9 بوصة على الإطلاق لسلسلة iPad Air.