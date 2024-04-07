شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح لمستخدمي الاتحاد الأوروبى شراء تطبيقات الموسيقى من مواقع خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستسهل علي مستخدمى الاتحاد الأوروبى Apple عملية الدفع مقابل شراء الموسيقى والاشتراكات خارج نظام الدفع الخاص بها، الذين يعيشون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

ولاحظ موقع 9to5Mac لأول مرة، قامت الشركة بتحديث صفحة إرشادات Apple Developer الخاصة بها لتشير إلى أن تطبيقات بث الموسيقى iOS وiPadOS "في مناطق محددة" يمكن أن تتضمن الآن رابطًا لموقع ويب خارجي حيث يمكنك العثور على طرق بديلة للدفع مقابل المحتوى والخدمات، ويمكن للمطورين أيضًا أن يطلبوا منك تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، حتى يتمكنوا من إرسال رابط إلى موقع الويب هذا.

وفي أوائل شهر مارس، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) على شركة Apple لمنعها مطوري تطبيقات بث الموسيقى من إبلاغ مستخدمي iOS "بخدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق ومن تقديم أي تعليمات حول كيفية الاشتراك في مثل هذه العروض.

وقالت المفوضية الأوروبية إن هذه الممارسة المناهضة للتوجيه غير قانونية بموجب قواعد قانون الأسواق الرقمية الجديد (DMA) للكتلة، والتى أصبحت سارية فى مايو 2023.

وبحلول نهاية شهر مارس، كشف مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنهم كانوا يحققون مع شركات Apple وMeta وGoogle بشأن امتثالهم لقانون DMA.

ولم تكن اللجنة سعيدة بالتغييرات التي أجرتها الشركات من أجل الالتزام بالقانون، وكانت تشعر بالقلق من أنها لا تزال تقيد "قدرة المطورين على التواصل بحرية والترويج للعروض وإبرام العقود مباشرة، بما في ذلك فرض رسوم مختلفة".

ومع هذه التغييرات الأخيرة، يمكن أن تكون تطبيقات الموسيقى أكثر شفافية بشأن أسعارها، بحيث يمكنك اتخاذ قرار مستنير بشأن الدفع عبر Apple أو استخدام الطرق الأخرى التي يقدمها المطورون.