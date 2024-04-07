شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستدرس ناسا الكسوف الكلي للشمس.. 4 أشياء مهمة سترصدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون الكسوف الكلي للشمس مرئيًا عبر مساحة كبيرة من أمريكا الشمالية، يوم الإثنين الموافق 8 أبريل، من ساحل المحيط الهادئ في المكسيك إلى أقصى شرق كندا، وفي تلك الدقائق القليلة من ظلام النهار، من المعروف حدوث جميع أنواع الظواهر الغريبة، وهي ظواهر ترغب ناسا في مساعدة المواطنين في قياسها.

وفقًا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه خلال كسوف الشمس الكلي، قد تنخفض درجات الحرارة وقد تبطئ الرياح أو تغير مسارها.

ولوحظ أن الحيوانات تتصرف بشكل غير عادي، حتى الاتصالات اللاسلكية يمكن أن تتعطل بسبب التغيرات في الغلاف الأيوني أثناء حجب ضوء الشمس، وستظهر هالة الشمس - الغلاف الجوي الخارجي لها - مما يوفر للعلماء فرصة نادرة لدراسة هذه الطبقة التي عادة ما تكون غير مرئية للعين المجردة.

لدى وكالة ناسا الكثير من الجهود البحثية المخططة للكسوف، وقد قامت برعاية عدد من الحملات العلمية للمواطنين التي يمكن لأي شخص المشاركة فيها إذا كان في مسار الكسوف الكلي أو بالقرب منه، أو في المناطق التي يمكن للناس على الأرض مشاهدة الشمس فيها تصبح محجوبة تماما من قبل القمر.

ويعبر مسار الكسوف الكلي 13 ولاية أمريكية، بما في ذلك أجزاء من تكساس وأوكلاهوما وأركنساس وميسوري وإلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامبشاير وماين.

قياس شكل الشمس

تعد أحد هذه المشاريع العلمية للمواطنين هو SunSketcher، وهو جهد متضافر لقياس الشكل الحقيقي للشمس، في حين أن الشمس أقرب إلى كونها كرة مثالية من الأجرام السماوية الأخرى التي تم رصدها، إلا أنها لا تزال من الناحية الفنية جسمًا كرويًا مفلطحًا، كونها أوسع قليلاً على طول خط الاستواء.

ويخطط فريق SunSketcher للحصول على قياس أكثر دقة من خلال عمليات المراقبة الجماعية للبقع الصغيرة من ضوء الشمس التي تطل من خلف القمر في نقاط معينة في الكسوف.

سجل التغييرات البيئية

يمكن لمراقبي الكسوف أيضًا استخدام هواتفهم الذكية لتسجيل التغيرات البيئية التي تحدث عندما تغيب الشمس خلف القمر كجزء من التحدي الذي تديره منظمة التعلم والملاحظات العالمية لصالح البيئة (Globe).

ستحتاج إلى مقياس حرارة لدرجة حرارة الهواء أيضًا لهذه المهمة، ويمكنك البدء في تسجيل الملاحظات في الأيام التي تسبق الكسوف إذا كنت ترغب في إجراء المزيد من الدقة.

يمكن أن تنخفض درجات الحرارة على السطح، في بعض الحالات، بما يصل إلى 10 درجات فهرنهايت خلال كسوف الشمس الكلي، وفقًا لوكالة ناسا.

وقد لوحظ أن أنواعًا معينة من السحب تتبدد خلال فترات التهدئة القصيرة هذه، مما يؤدي إلى سماء صافية بشكل غير متوقع في اللحظات التي تسبق الكسوف الكلى.

أظهرت البيانات التي تم جمعها بمساعدة العلماء المواطنين خلال كسوف الشمس الكلي لعام 2017 أن المناطق ذات الغطاء السحابي الأثقل شهدت انخفاضًا أقل حدة في درجات حرارة السطح.

للمشاركة هذه المرة، يقم المواطن في هذه الولايات بتنزيل تطبيق Globe Observer من App Store أو Google Play Store، ثم فتح أداة Globe Eclipse من القائمة داخل التطبيق.

هناك، سيتمكن من تدوين قياسات درجة الحرارة والتقاط صور للسماء لتسجيل أي تغييرات في الغطاء السحابي، وتدوين ملاحظات حول ظروف الرياح.

الاستماع إلى أصوات الحياة البرية

لقد أضافت الملاحظات التي تعود إلى ما يقرب من 100 عام دعمًا لفكرة أن الكسوف الكلي للشمس يؤدي مؤقتًا إلى إخراج بعض الحيوانات من السيطرة.

هناك مشروع لمراقبة أداء الحيوانات في ظل هذه الظروف، وينصح المواطنين بالتسجيل أولاً على الموقع الإلكتروني والاطلاع على المواد التدريبية الموجزة حتى تتمكن من التعرف على نوع المعلومات التي يبحث عنها المشروع.

يحتوي موقع الويب أيضًا على صفحات ملاحظات ميدانية قابلة للطباعة يمكنك استخدامها لتسجيل ملاحظاتك في يوم الكسوف.

إذا كان لدى المشارك جهاز مراقبة صوتي AudioMoth وبطاقة microSD احتياطية، فيمكنه الذهاب إلى أبعد من ذلك وتسجيل الأصوات الفعلية للبيئة أثناء الكسوف كمجمع بيانات.

التقاط صور للإكليل الشمسي

Eclipse Megamovie 2024 هي مبادرة مصممة لدراسة هالة الشمس وأعمدة البلازما من مواقع في مسار الكسوف الكلي، بناءً على حملة سابقة من كسوف الشمس الكلي لعام 2017.

لقد تم بالفعل اختيار فريق مكون من 100 من Science Team Alpha Recruits (STARs) الذين خضعوا للتدريب وحصلوا على أدوات تتبع مطبوعة ثلاثية الأبعاد لكاميراتهم لالتقاط أفضل الصور الممكنة.

لكن المشروع سيظل يقبل إرسال الصور من أي متحمس لديه كاميرا DSLR (ومرشح شمسي) ويريد المشاركة.