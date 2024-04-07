تكنولوجيا: ‏Meta تعد بالبدء في تصنيف محتوى الوسائط المصنوع بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحاول شركة Meta إرضاء السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وأعلنت أنها ستبدأ أخيرًا في تصنيف محتوى الذكاء الاصطناعي على بعض منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأكدت الشركة أنها ستجري تغييرات على الطريقة التي تتعامل بها مع الوسائط التي يتم التلاعب بها بناءً على التعليقات الواردة من مجلس الرقابة وعملية مراجعة السياسات الخاصة بها من خلال استطلاعات الرأي العام.

سيتم تنفيذ التغييرات على كل من Facebook و Instagram و Threads وستتضمن تطبيق ملصقات “Made with AI” على مقاطع الفيديو والصوت والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي يتم اكتشافها على هذا النحو بواسطة أدوات Meta.

تضيف Meta حاليًا ميزة “Imagined with AI” إلى الصور الواقعية التي تم إنشاؤها باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ومع ذلك، ستغطي التصنيفات الجديدة نطاقًا أوسع من المحتوى بالإضافة إلى المحتوى الذي تم التلاعب به والذي يوصي مجلس الرقابة بوضع العلامات عليه.

ووفقًا لـ Meta، يجب أن يبدأ المستخدمون في رؤية المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في مايو 2024.

كما أعلنت شركة الشبكة الاجتماعية أنها ستتوقف عن إزالة المحتوى فقط على أساس سياسة الفيديو التي تم التلاعب بها في شهر يوليو.

المصدر