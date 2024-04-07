تكنولوجيا: مستخدمي Pixel سيتمكنون قريبًا من البحث بسهولة عن الأرقام الغير معروفة من سجل المكالمات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا سئمت من رؤية تلك المكالمات الغامضة غير المرغوب فيها التي تغزو سجل المكالمات الخاص بك، فأنت على الاغلب محظوظ إذا كنت تمتلك هاتف Google Pixel.

فعلى ما يبدو، تعمل شركة جوجل حاليًا على ميزة جديدة لهواتف Pixel تسمى “Lookup”، وهي مصممة لوضع حد للتخمين عندما يتعلق الأمر بالمكالمات الهاتفية.

تتيح أداة في Lookup إجراء بحث سريع عبر الإنترنت عن تلك الأرقام غير المعروفة مباشرةً من تطبيق هاتفك، مما يعني عدم الحاجة إلى النسخ واللصق في أداة البحث عن رقم الهاتف في المتصفح.

تم رصد هذا في البداية في اليابان، ويبدو الآن أنه يتم اختبار “Lookup” في الإصدار التجريبي من تطبيق Google Phone، كما اكتشفه AssembleDebug (عبر PiunikaWeb).

استخدام الأداة يبدو بسيطًا للغاية، ما عليك سوى التوجه إلى مكالماتك الأخيرة، والضغط على الرقم غير المعروف، والتحقق من الخيارات. يجب أن يكون “البحث” هو الخيار الأخير على الجانب الأيمن.

انقر فوق ذلك، وسترى قائمة بالتطبيقات التي يمكنها البحث في الويب (بما في ذلك بحث جوجل الموثوق). اختر تطبيقك المفضل وابحث عن الرقم المجهول.

لا يوجد جدول زمني رسمي من جوجل بشأن الوقت الذي ستصل فيه هذه الأداة إلى وحدات Pixel في كل مكان. ونظرًا لأنها قيد الاختبار ولا يمكن رؤيتها إلا من خلال تمكين بعض العلامات المخفية، فقد لا تكون جاهزة حتى يتم إصدار الميزة التالية.

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