شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تسمح بمحاكيات الألعاب القديمة على متجر التطبيقات الخاص مع تحذيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نشرت آبل آخر تحديثا لها لسياسات مراجعة التطبيقات وإرسالها للمطورين في متجر التطبيقات، تضمنت لغة يبدو أنها تسمح صراحةً بنوع جديد من التطبيقات لمحاكاة ألعاب وحدة التحكم القديمة.

وحظرت شركة آبل منذ فترة طويلة التطبيقات التي تقوم بتشغيل تعليمات برمجية من مصدر خارجي، ولكن التغييرات المعلنة تسمح بـ"البرامج غير المضمنة فى الملف الثنائي" في حالات معينة، مع إدراج "تطبيقات محاكي وحدة التحكم في الألعاب القديمة لتنزيل الألعاب" على وجه التحديد كواحدة من التطبيقات.

وكيفية حدوث ذلك غامضة بعض الشيء، ولكنها قد لا تسمح بنوع المحاكيات التي تراها على أندرويد وسطح المكتب، والتي تتيح لك لعب الألعاب القديمة من أي مصدر خارجي.

وتقوم محاكيات الألعاب القديمة بتشغيل ما يسمى بالعامية ملفات ROM، وهي عبارة عن صور لخراطيش اللعبة أو الأقراص التي يتم تشغيلها على أجهزة وحدة التحكم.

ومن الثابت أن المحاكيات نفسها قانونية تمامًا، لكن شرعية ملفات ROM التي تم تنزيلها من مواقع ROM على الإنترنت تعتمد على الملفات والظروف المحددة.

هناك ROM مملوكة بالكامل للملكية العامة أو في بعض التراخيص التي يسمح منشئها بتوزيعها؛ هناك ROM محمية بحقوق الطبع والنشر من الناحية الفنية ولكن المالك الأصلي لم يعد موجودًا، والملكية الحالية غير معروفة أو غير مطبقة؛ وهناك بعض الأقراص المضغوطة (مثل العديد من الألعاب التي تصنعها Nintendo) حيث لا يزال المالك مهتمًا بالتحكم في التوزيع وغالبًا ما يتخذ إجراءات لمحاولة الحد من المشاركة والاستخدام غير القانونيين للملفات.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم العديد من ناشري الألعاب المحاكيات لتشغيل ROM لألعابهم القديمة، والتي يبيعونها للمستهلكين إما كألعاب مستقلة أو في مجموعات للمنصات الحديثة.

ليس الأمر واضحًا تمامًا من صياغة شركة آبل، لكن تفسيرنا لقواعد آبل الجديدة هو أنه من المحتمل أن يكون آخر هذه الأمثلة فقط ممكنًا؛ يمكن للشركات التي تمتلك الملكية الفكرية إطلاق تطبيقات محاكية لتنزيل ذاكرة القراءة فقط (ROM) الخاصة بألعابها (وألعابها فقط).

لذلك على سبيل المثال، يمكن لشركة Sega أن تقدم تطبيق Sega الذي يسمح للمستخدمين بتنزيل مكتبة دائمة التوسع من ألعاب Sega، إما كجزء من الاشتراك، أو مجانًا، أو كمشتريات داخل التطبيق، عرضت Sega ألعابها القديمة على آيفون من قبل للمحاكاة ولكن مع تطبيق مستقل لكل لعبة.

وقالت شركة آبل: "أنت مسؤول عن جميع هذه البرامج المقدمة في تطبيقك، بما في ذلك ضمان امتثال هذه البرامج لهذه الإرشادات وجميع القوانين المعمول بها". وتقول على وجه التحديد "يمكن لتطبيقات محاكي وحدة التحكم في الألعاب القديمة أن تقدم تنزيل الألعاب" في قائمة الاستثناءات للقواعد ضد "البرامج غير المضمنة داخل الملف الثنائي" - ولكنها لا تدرج أي طريقة أخرى لمحاكي وحدة التحكم في الألعاب القديمة تطبيقات.

ومهما كان الأمر، فإن هذا التحديث لا يقتصر على الاتحاد الأوروبي، حيث خضعت شركة آبل للتدقيق التنظيمي في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بقواعد متجر التطبيقات الخاص بها.

ومن المحتمل أن تقوم الشركة بإجراء هذا التغيير لاستباق الانتقادات في هذا المجال، على الرغم من أنها لم تذكر أسبابها عند الإعلان عن التغيير بخلاف القول بأنه تم إجراؤه "لدعم السياسات المحدثة والميزات القادمة ولتقديم التوضيح".