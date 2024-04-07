شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: التقاط صور لكسوف الشمس يؤدي لإتلاف كاميرا هاتفك الذكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يحدث كسوف الشمس غدا 8 أبريل، وعلى الرغم من أنه سيكون مرئيًا في بعض البلدان، إلا أن علماء ناسا لديهم رسالة خاصة للأشخاص الذين يحبون التقاط الكسوف باستخدام كاميراتهم وهواتفهم الذكية وما إلى ذلك، حيث أن الكسوف المقرر حدوثه يوم 8 أبريل، سيكون مرئيًا فقط في أجزاء من أمريكا الشمالية وأوروبا، ولن يكون مرئيًا في الهند وآسيا وأفريقيا.

وحذرت وكالة ناسا الناس من توجيه كاميرا هواتفهم الذكية نحو كسوف الشمس، ردًا على استفسار حول استخدام كاميرا الهاتف الذكي لالتقاط الكسوف، نشرت وكالة ناسا على تويتر المعروف أيضًا باسم X قائلة: "لقد سألنا فريق NASAHQPhoto، والإجابة هي نعم، يمكن أن يتلف مستشعر الهاتف تمامًا مثل أي مستشعر صورة آخر إذا كان وأشار مباشرة إلى الشمس، وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت تستخدم أي نوع من ملحقات العدسات المكبرة على الهاتف، ستحتاج إلى استخدام المرشحات المناسبة تمامًا كما هو الحال في أي كاميرا أخرى، أفضل الممارسات هي وضع زوج من نظارات الكسوف أمام عدسات هاتفك عند تصوير الشمس في أي نقطة بخلاف الكسوف الكلي".

بالإضافة إلى ذلك، شاركت وكالة ناسا أيضًا نصائح يمكنك من خلالها التقاط كسوف الشمس دون الإضرار بكاميرا هاتفك الذكي.

-السلامة تأتي أولاً عند مشاهدة كسوف الشمس. استخدم دائمًا مرشحات شمسية خاصة لحماية عينيك والكاميرا عندما تكون الشمس مغطاة جزئيًا. قم بإزالة الفلتر أثناء الكسوف الكلي لرؤية الغلاف الجوي الخارجي للشمس.



– لا تحتاج إلى كاميرا باهظة الثمن لالتقاط صور رائعة للكسوف، مهارة المصور مهمة أكثر، استخدم حاملًا ثلاثي القوائم لتجنب الصور المهتزة وفكر في استخدام مؤقت تحرير الغالق المؤجل. ركز على التقاط البيئة المتغيرة إذا لم يكن لديك عدسة تكبير تليفوتوغرافي.

– انظر حولك أثناء الكسوف، وليس إلى الشمس فقط، سيتم إضاءة المناظر الطبيعية بشكل غريب، ويمكنك التقاط صور فريدة من الظلال والضوء الذي يتسلل عبر الأشجار.

- تدرب على استخدام الكاميرا قبل يوم الكسوف، اضبط إعدادات التعرض للتعامل مع ظروف الإضاءة الصعبة، اختبر سرعات الغالق وفتحات العدسة المختلفة للعثور على أفضل الإعدادات لالتقاط الكسوف.

– شارك صور الكسوف الخاصة بك مع الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ضع علامة على NASA لربط صورك بصور أخرى تم التقاطها في جميع أنحاء البلاد، ولا تنسوا أن تستمتعوا بالكسوف بأعينكم، لكن احرصوا دائمًا على ارتداء النظارات الشمسية للرؤية للسلامة.