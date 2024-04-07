شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك يبيع ما يقرب من 200 ألف سهم من أسهم شركة آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك هذا الأسبوع 196,410 سهمًا من أسهم الشركة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 33.2 مليون دولار بناءً على متوسط ​​سعر بيع المعاملات، وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بعد خصم الضرائب، حقق كوك ما يقرب من 16.4 مليون دولار من المبيعات.

حصل كوك على جميع الأسهم التي باعها هذا الأسبوع كجائزة للأسهم على أساس الأداء، مثل كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في شركة أبل، لديه خطة تداول محددة سلفا لبيع أسهم الشركة وفقا لقوانين التداول من الداخل.

ولا يزال كوك يمتلك ما يقرب من 3.3 مليون سهم من أسهم شركة أبل بعد عملية البيع، وفقًا للإيداع.

ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل منذ عام 2011.

في عام 2015، ذكرت مجلة فورتشن أن كوك خطط "للتخلي عن كل ثروته".