شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من نصف مليون مستخدم يسجلون في ChatGPT Enterprise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت ChatGPT Enterprise منذ فترة قصيرة في العام الماضي للشركات والمؤسسات، منذ ذلك الحين، ادعت شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء المنتج، أن برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي شهد أعدادًا كبيرة جدًا من عمليات الاشتراك.

قال براد لايت كاب من OpenAI، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، إن هناك أكثر من 600000 شخص قاموا بالتسجيل لاستخدام إصدار Enterprise من برنامج الدردشة الآلي الشهير هذا، وذلك خلال مقابلة مع بلومبرج.

يوفر ChatGPT Enterprise ميزات أمان وخصوصية عالية المستوى مناسبة للشركات، إلى جانب الوصول غير المحدود إلى GPT-4 بسرعات أعلى، كما يوفر أيضًا نوافذ سياقية موسعة للتعامل مع المدخلات الأطول وأدوات تحليل البيانات المتقدمة وميزات التخصيص والعديد من المزايا الإضافية.

خلال العام الذي يصفه Lightcap بأنه "عام اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسة"، ومع ذلك تمتلك مايكروسوفت أيضًا أداة مساعد الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للشركات والمؤسسات.

وقدمت مايكروسوفت، التي تدعم OpenAI ماليًا أيضًا، Bing Chat Enterprise لأول مرة، وقاموا لاحقًا بإعادة تسميتها إلى Copilot لدمج جميع جهود الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم تحت اسم واحد، والذي يتماشى بعد ذلك مع أداة مساعد الذكاء الاصطناعي الحالية لنظام التشغيل ويندوز .

وهو مثل برنامج Copilot plus لحماية البيانات، والذي تم دمجه بالفعل إذا كان لديك تراخيص عمل/مدرسة: Microsoft 365 E3 و/أو E5 وBusiness Standard و/أو Business Premium.