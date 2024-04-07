شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 21 قمرًا صناعيًا للإنترنت إلى المدار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX بنجاح 21 قمرًا صناعيًا آخر من أقمار Starlink للانترنت من قاعدة ساحلية في كاليفورنيا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 بالأقمار الصناعية بما في ذلك ستة يمكنها إرسال الخدمة مباشرة إلى الهواتف المحمولة من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء، على الساحل الأوسط لكاليفورنيا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، عادت المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 إلى الأرض للهبوط العمودي بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع، وهبطت على متن السفينة التي كانت متمركزة في المحيط الهادئ.

هذا الإطلاق والهبوط هو السادس لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، بينما ستستمر المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 في نقل 21 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink إلى مدار أرضي منخفض (LEO)، ونشرها هناك بعد 62.5 دقيقة من الإقلاع.

تم تخصيص ثلثي المهام المدارية الـ 33 التي أطلقتها SpaceX حتى الآن في عام 2024 لبناء كوكبة Starlink الضخمة، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 5650 قمرًا صناعيًا عاملاً في المدار الأرضي المنخفض.

كان إطلاق الليلة هو ثاني إطلاق لـ Starlink خلال يومين، حيث أطلقت SpaceX 23 مركبة ذات النطاق العريض قبل هذا الإطلاق من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء فى فلوريدا.