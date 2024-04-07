شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوني إيف وسام ألتمان يبحثان عن تمويل لجهاز الذكاء الاصطناعي الشخصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان ورئيس التصميم السابق لشركة أبل Jony Ive رسميًا لتصميم جهاز شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويسعيان للحصول على التمويل، وفقًا لتقارير The Information.

لا يُعرف سوى القليل عن جهاز الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، لكنه لن يبدو مثل الهاتف الذكي، ألتمان هو مستثمر رئيسي في دبوس Humane AI، وهو جهاز ذكاء اصطناعي يمكن ارتداؤه ولا يحتوي على شاشة، لذلك من الممكن أن يقوم بإنشاء منتج مماثل مع Ive.

ظهرت أخبار عن شراكة محتملة بين إيف وألتمان لأول مرة في الخريف الماضي، لكن المحادثات كانت في مراحلها الأولى ولم يكن هناك أي شيء رسمي في ذلك الوقت، وتقوم شركة Ive وAltman الناشئة التي لم يذكر اسمها الآن بالحصول على الأموال من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، حيث يهدف Ive إلى جمع ما يصل إلى مليار دولار من التمويل.



يمكن أن تمتلك شركة OpenAI جزءًا من الشركة، وقد أجرى الثنائي أيضًا محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة SoftBank Masayoshi Son، ومن بين المستثمرين المحتملين Thrive Capital، أحد المستثمرين في OpenAI، وEmerson Collective، وهي شركة رأس مال استثماري ومنظمة خيرية أسستها لورين باول جوبز.

لقد ترك منصبه كرئيس للتصميم في Apple في عام 2019، وبينما كان لا يزال يعمل مع شركة كوبرتينو كمستشار لعدة سنوات بعد ذلك من خلال شركته LoveFrom، توقف Ive وApple عن العمل معًا بالكامل في عام 2022.