تكنولوجيا: تقرير يكشف عن الموعد المتوقع للإعلان عن أجهزة iPad Pro وiPad Air ولوحة مفاتيح Magic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التقارير الجدول الزمني المقرر من ابل للإعلان الرسمي عن إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة iPad Pro وiPad Air ولوحة مفاتيح Magic مع قلم ابل الجديد.

كشفت أحدث التقارير عن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن التحديثات الجديدة لأجهزة iPad Pro وiPad Air، حيث تعقد ابل حدث جديد في بداية شهر مايو للإعلان عن الأجهزة المرتقبة.

ولقد نشرت التفاصيل الجديدة عبر المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر في بلومبرج، والذي أوضح فيه أن الموعد المتوقع لمؤتمر ابل القادم في 6 من شهر مايو.

ولقد أكدت التقارير الجديدة على خطط ابل للكشف عن عدد من المنتجات خلال الحدث تشمل التحديثات الجديدة لأجهزة iPad Pro وiPad Air ولوحة مفاتيح Magic مع قلم ابل الجديد.

من جانب أخر أشار المحلل “Gurman” في تقارير سابقة إلى أن ابل تخطط لترقية iPad Pro بمعالج M3، كما يأتي بنظام MagSafe للشحن اللاسلكي، ويأتي بترقية في الشاشة بتقنية OLED باثنان من الأحجام 11 و13 إنش، ومن المتوقع أن يرتفع تسعير أجهزة iPad Pro مع تقنية OLED.

أيضاً أكد Gurman على أن ابل تعمل تطوير إصدارات جديدة من أجهزة iPad وiPad Mini، إلا أن هذه الإصدارات تنطلق بشكل رسمي في وقت لاحق هذا العام، على أن يأتي جهاز iPad Mini القادم بترقية في المعالج.

يذكر أن ابل أكدت في وقت سابق على موعد مؤتمر WWDC 2024 الذي ينطلق في 10 وحتى 14 من شهر يونيو، ومن المتوقع أن تكون تقنية الذكاء الإصطناعي المحور الرئيسي لهذا الحدث.

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