شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كسوف الشمس الكلى.. جدول زمنى بالمكان والزمان والمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيواجه المواطنون في مناطق مثل أمريكا الشمالية الظلام في منتصف النهار وسيكونون قادرًا على رؤية هالة الشمس بعينهم، حيث يبلغ عرض الكسوف حوالي 115 ميلًا، وسيمتد مسافة 10000 ميل عبر المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي عبر أمريكا الشمالية، ليصل إلى مازاتلان بالمكسيك ويغادر من نيوفاوندلاند بكندا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه في المنتصف، سيمر عبر أجزاء من 15 ولاية أمريكية، ونرصد قائمة كاملة بجميع المواقع التي تحمل سمات الكسوف في 8 أبريل 2024:

أسماء الأماكن المرتبطة بالكسوف في مسار الكسوف الكلي:

* فيلا كورونا، دورانجو، المكسيك

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 12:09 مساءً- 4 دقائق و18 ثانية، بتوقيت القاهرة 8:09 مساء

* كورونا ديل فالي، دورانجو، المكسيك

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 12:13 مساءً- 3 دقائق و33 ثانية، بتوقيت القاهرة 7:13 مساء

* إل سول، كواويلا، المكسيك

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 12:19 مساءً- 1 دقيقة و51 ثانية، بتوقيت القاهرة 7:19 مساء

* إيجيدو موتا دي كورونا، كواويلا، المكسيك

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 12:24 مساءً- 3 دقائق و25 ثانية، بتوقيت القاهرة 7:24 مساء

* لونا، تكساس

التوقيت المحلي ومدة الإجمالى: 1:40 مساءً- دقيقة و 23 ثانية، بتوقيت القاهرة 8:40 مساء

* شادولاند، تكساس

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 1:44 م - 4 دقائق، 20 ثانية، بتوقيت القاهرة 8:44 مساء

* صن فالي، تكساس

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 1:44 مساءً - 4 دقائق و6 ثواني، بتوقيت القاهرة 8:44 مساء

* مون، أوكلاهوما

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 1:45 مساءً - 4 دقائق و16 ثانية، بتوقيت القاهرة 8:45 مساء

* صن تراس كوف، أركنساس

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 1:52 مساءً- 2 دقيقة و 47 ثانية، بتوقيت القاهرة 8:52 مساء

* لونا، ميسوري

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 1:54 مساءً - 1 دقيقة و54 ثانية، بتوقيت القاهرة 8:54 مساء

* كورونا، ميسوري

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 1:54 مساءً - 4 دقائق، 2 ثانية، بتوقيت القاهرة 8:54 مساء

* صن فالي، أوهايو

التوقيت المحلي ومدة الإجمالى: 3:10 مساءً - 2 دقيقة و 27 ثانية، بتوقيت القاهرة 9:10 مساء

* لونا بيير، ميشيغان

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 3:13 مساءً - 6 ثواني، بتوقيت القاهرة 9:13 مساء

* مون بيتش، ستيرلنج، نيويورك

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 3:21 مساءً – 3 دقائق و 29 ثانية، بتوقيت القاهرة 9:21 مساء

* جزيرة القمر، مين

التوقيت المحلي: 3:32 مساءً - 1 دقيقة و55 ثانية، بتوقيت القاهرة 9:32 مساء

* نيو برونزويك

التوقيت المحلي: 4:32 مساءً - 3 دقائق و19 ثانية، بتوقيت القاهرة 9:32 مساء

* جزيرة إكليبس، نيوفاوندلاند، كندا

التوقيت المحلي ومدة الإجمالي: 5:11 مساءً - دقيقتين و16 ثانية، بتوقيت القاهرة 9:41 مساء