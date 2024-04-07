تكنولوجيا: تحديث iOS 18 يجلب ترقية غير مسبوقة لمساعد Siri الرقمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التفاصيل على أن تحديث iOS 18 القادم من ابل سيجلب ترقية غير مسبوقة في تقنية الذكاء الإصطناعي لمساعدها الرقمي Siri.

تستعد شركة ابل لعقد مؤتمر WWDC 2024 في 10 من شهر يونيو المقبل، والذي تكشف فيه عن الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل بتركيز خاص على التطور الجديد لتقنية الذكاء الإصطناعي، كما تشير التوقعات إلى أن ابل تخطط لدفع التحسينات المرتقبة من مستخدمي هواتف الأيفون منذ سنوات.

وتشمل التحسينات القادمة لمستخدمي هواتف الأيفون بشكل خاص ترقية كبيرة في مساعد Siri قد يتفوق بها على أي مساعد رقمي منافس في الأسواق.

ولقد توقع مستخدمي هواتف الأيفون دفع الكثير من المميزات في مساعد Siri الرقمي منذ إنطلاقه للمرة الأولى في 2011، إلا أن ابل لم ترتقي بتقنية Siri لتوقعات المستخدمين حتى الآن، بل أن مساعد جوجل يأتي بآداء أعلى.

أيضاً كان من المتوقع أن يقدم مساعد Siri الرقمي آداء سريع في الإجابة عن تساؤلات المستخدمين، فعلى سبيل المثال في حالة طرح سؤال حول تاريخ إطلاق أول هاتف أيفون يعمل المساعد الرقمي على عرض ثلاثة من المواقع التي تقدم إجابة عن هذا السؤال، إلا أن المتوقع أن يقدم Siri إجابة مباشرة عن هذا السؤال وهي في 29 من يونيو للعام 2007.

وعلى العكس يقدم مساعد جوجل الرقمي إجابة مباشرة عن السؤال فور طرحه، حيث يعمل المساعد الرقمي على عرض التاريخ مباشرة.

وتؤكد أحدث التفاصيل التي جاءت من “Windows Central” على أن ابل في طريقها لإضافة التحسينات المطلوبة في مساعد Siri الرقمي مع إنطلاق تحديث iOS 18، والذي يجلب نموذج لغة جديد يعرف ب” (ReALM)” والذي يعزز إدراك المساعد الرقمي للمحتوى الذي يعرض على الشاشة.

ومن المتوقع أن يدعم نموذج اللغة الجديد مساعد ابل الرقمي في الوصول إلى مستوى في الآداء بنفس المعايير التي حققتها شركة OpenAI في GPT-4.

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