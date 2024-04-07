تكنولوجيا: هواوي تعلن عن ساعة Watch 4 Pro Space Exploration وWatch GT 4 Grass Green وسوارة Band 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي على منصة Weibo اليوم عن ساعة Watch 4 Pro Space Exploration، وWatch GT 4 Grass Green وسوارة Band 9.

تنطلق الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية والسوارة المقدمة من هواوي بشكل رسمي غداً، على أن تكون ساعة Watch 4 Pro Space Exploration المحور الرئيسي للحدث، والتي تأتي بتصميم مستوحى من “الفضاء”، ولقد شاركت هواوي فيديو تشويقي إستعرضت فيه تصميم الساعة الذكية.

ويتميز هذا الإصدار بطبقة من زجاج “sapphire” لمقاومة وحماية أعلى للساعة الذكية، كما تتميز بتصميم خارجي بتصميم قوي من التيتانيوم، مع إطار من السيراميك نانو ميكروكريستال لتصميم قوي وأنيق.

كما تأتي الساعة الذكية ببرنامج micro لمراقبة الصحة، أيضاً تأتي بميزة UWB لدعم مهام العمل كمفتاح للسيارة دون اللمس، وهي وظيفة متاحة لسيارات Wenjie M9، وWenjie M7 عبر التحديث اللاسلكي، إلا أنها لن تكون متاحة لنظام iOS.

أيضاً تقدم هواوي ساعة Huawei Watch GT 4 الذكية بلون العشب الأخضر وهو إختيار جديد للساعة الذكية التي أطلقت للمرة الأولى في شهر سبتمبر من العام الماضي، ويأتي هذا الإصدار بعمر أطول للبطارية بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، كما تدعم متابعة نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، وأيضاً تتبع حالة المستخدم أثناء النوم ورصد معدل ضربات القلب، إلى جانب قياس نسبة الأكسجين في الدم.

وتضم الساعة الذكية شاشة AMOLED بميزة تخصيص أوجه الساعة الذكية، ونظام GPS دقيق، ودعم إجراء المكالمات عبر البلوتوث، على أن تتوافق الساعة الذكية مع نظامي الأندوريد وiOS، وتعمل الساعة الذكية بنظام HarmonyOS 4.0.

أيضاً كشفت هواوي عن سوارة Huawei Band 9 الذكية التي تركز بشكل رئيسي على مراقبة صحة المستخدم، وتقدم هواوي الإصدارات الثلاثة بشكل رسمي في 8 من أبريل، على أن تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق في السوق الصيني في البداية.

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