شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق جوجل شبكة "Find My Device"؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد التسريب الذي مفاده أن إعدادات شبكة "Find My Device" من جوجل قد ظهرت بالفعل لبعض مستخدمي أندرويد، يبدو أن جوجل مستعدة للانتقال إلى الخطوة التالية، حيث تلقت مجموعة فرعية صغيرة من المستخدمين بالفعل رسالة بريد إلكتروني حول موقعد إطلاق الخدمة رسميًا.

وفقًا لموقع 9to5Google، تم إرسال رسالة بريد إلكتروني الليلة الماضية إلى بعض المستخدمين والتي تضمنت بعض المعلومات الرسمية حول موعد إطلاق شبكة "Find My Device" للجماهير.

وبناءً على تاريخ إرسال البريد الإلكتروني، يبدو أنه من المحتمل أن يتم إطلاق الخدمة يوم الاثنين 8 أبريل، وعلى الرغم من أن الإعدادات بدأت تظهر بالأمس على أجهزة أندرويد لبعض المستخدمين الذين قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي من خدمات Google Play، إلا أن الإعدادات لم تكن تعمل فعليًا. الآن، يبدو أن لدينا جدولًا زمنيًا أكثر دقة حول متى سيتم قلب المفتاح.

تحتوي رسالة البريد الإلكتروني على الإسهاب التالي: "ستتلقى إشعارًا على أجهزة أندرويد الخاصة بك عند تشغيل هذه الميزة خلال 3 أيام، وحتى ذلك الحين يمكنك إلغاء الاشتراك في الشبكة من خلال Find My Device على الويب."

كشفت جوجل العام الماضي عن شبكة Android Find My Device لمساعدة المستخدمين في تحديد موقع الهواتف الذكية المفقودة أو المسروقة، ومع ذلك فإن المخاوف بشأن المطاردة باستخدام أجهزة التتبع مثل AirTags دفعت جوجل وآبل إلى التعاون لإيجاد حل، مما أدى إلى تأخير إطلاق شبكة Find My Device.

مع استعداد شركة آبل لتقديم هذه الميزات الجديدة مع تحديث iOS 17.5، لم يعد يتعين على جوجل الانتظار، وبالنظر إلى أن هذه الرسالة الإلكترونية لم يتم استلامها إلا من قبل عدد قليل جدًا من المستخدمين، فمن المحتمل أنه لم يكن من المفترض إرسالها على الإطلاق.