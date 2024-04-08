شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح لجعل بطارية iPhone 15 تدوم لفترة أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع كل إصدار جديد لنظام التشغيل وجهاز iPhone جديد، هناك شكاوى حول مشكلات تتعلق بعمر البطارية، وهذا العام ليس استثناءً، وغالبًا ما تكون هناك فترات من الاستنزاف السريع للبطارية بعد التحديث أو الإصدار بسبب المزامنة خلف الكواليس، ولكن في بعض الأحيان قد تستمر المشكلات لفترة أطول.

يمكن أن تكون مشاكل عمر البطارية ناجمة عن الميزات الجديدة التي طبقتها Apple، أو الأخطاء التي تحتاج إلى إصلاح، أو ببساطة زيادة طفيفة في الاستخدام بعد التحديث، ومن خلال مايلي قمنا بتجميع بعض الاقتراحات حول كيفية زيادة عمر بطارية ‌iPhone‌ الخاص بك في المواقف التي تكون فيها كل دقيقة أخيرة مهمة.

لاحظ أنه لا توجد العديد من الاقتراحات التي لا تعمل على تعطيل الميزات الرئيسية على ‌iPhone‌، لذلك تحتاج إلى موازنة استنزاف البطارية مع مجموعة الميزات التي تريد تمكينها، وإيقاف تشغيل الأشياء وتشغيلها حسب الحاجة عندما تكون هناك حاجة إلى عمر بطارية أفضل.

1. قم بإيقاف تشغيل الأنشطة المباشرة

تتيح الأنشطة المباشرة للتطبيقات الاحتفاظ بإشعارات مستمرة على شاشة القفل أو الجزيرة الديناميكية، وفي ‌iOS 17‌، يتم استخدام الأنشطة المباشرة أكثر من أي وقت مضى، وعند دمجها مع شاشة Always-On في طرازي iPhone 14 Pro وiPhone 15 Pro، يمكن أن تستنزف الأنشطة المباشرة البطارية بشكل ملحوظ.

2. حذف شاشة القفل وعناصر واجهة المستخدم للشاشة الرئيسية

في ‌iOS 17‌، قامت Apple بتحسين الأدوات بشكل أكبر، حيث قدمت التفاعلية، يمكن الآن استخدام الأدوات مباشرة على شاشة القفل، حتى تتمكن من القيام بأشياء مثل التحكم في منتجات المنزل الذكي أو تحديد التذكيرات دون فتح التطبيق.

3. قم بإيقاف تشغيل مشاركة AirDrop التقريبية

عندما تحمل جهازي iPhone يعملان بنظام ‌iOS 17‌ معًا، أو ‌iPhone‌ يعمل بنظام ‌iOS 17‌ وApple Watch تعمل بنظام watchOS 10.1، يبدأ ‌iPhone‌ بروتوكول AirDrop أو نقل جهات الاتصال على أساس القرب، وإذا كنت تقوم بتشغيل هذا باستمرار، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية، لذلك إذا كان لديك ‌iPhone‌ بالقرب من ‌iPhone‌ آخر واستمرت واجهة AirDrop في الظهور، فقد ترغب في إيقاف تشغيله.

4. استفد من الخرائط غير المتصلة بالإنترنت

في ‌iOS 17‌، يمكنك تنزيل خرائط Apple للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، وإنه مفيد عندما لا يكون لديك اتصال خلوي، ولكنه جيد أيضًا للاستخدام حتى لو كان لديك اتصال، إذا كنت مسافرًا في منطقة بها اتصال متقطع إلى حد ما، فإن تنزيل خريطة لتلك المنطقة ثم إيقاف تشغيل شبكة الهاتف الخلوي سيحافظ على عمر البطارية دون التأثير على قدرتك على التنقل.

5. قم بتعطيل تعليقات لوحة المفاتيح اللمسية

لدى Apple خيار لوحة المفاتيح الذي يمنحك ردود فعل لمسية عند الضغط على المفاتيح التي تظهر على الشاشة، إنه يهتز مع كل نقرة مفتاح للحصول على تجربة كتابة أكثر إرضاءً، ولكن ما قد لا تعرفه هو أنه يستنزف البطارية.

قالت شركة Apple في مستند دعم العام الماضي إن اللمس على لوحة المفاتيح قد يؤثر على عمر البطارية، لذا فهو ليس شيئًا تريد استخدامه عندما لا يكون لديك بطارية احتياطية، ولا يتم تشغيله بشكل افتراضي.