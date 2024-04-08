شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كسوف الشمس.. كيف تلتقط صور لهذه الظاهرة بهاتفك الأندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يحدث كسوف كلي للشمس اليوم فوق أمريكا الشمالية، وسيكون هذا الحدث أكثر من يستحق صورة أو اثنتين مذهلتين، سيعطيك هذا الدليل الأساسيات التي ستحتاج إلى معرفتها حول التصوير على هاتف Android الخاص بك لالتقاط بعض أفضل الصور لعام 2024.

تعد هواتف Android الحديثة من أفضل الأجهزة لالتقاط الصور، ويتمتع هاتف Pixel 8 Pro، وهو هاتف التصوير الفوتوغرافي المفضل لدينا، ببعض من أفضل ميزات المعالجة اللاحقة، مما يسمح للأجهزة الجيدة بالتقاط صور رائعة دون الحاجة إلى امتلاك كاميرا احترافية بدون مرآة أو كاميرا DLSR.

كيفية تصوير كسوف الشمس

1- قبل أن تبدأ بالتقاط الصور في 8 أبريل، من الجيد أن تستعد ذهنيًا لالتقاط شيء مثل الكسوف.

2- ستحتاج إلى أن تكون جاهزًا للتعامل مع إعداداتك لتغيير ظروف الإضاءة.

3- عندما يحدث الكسوف، سيتلاشى الضوء تدريجيًا حتى يجلس القمر أمام الشمس مباشرة – إذا كنت في طريق الكسوف الكلي.

4- وعندما يحدث ذلك، ستصبح الأمور مظلمة تمامًا، وسترسم حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

5- تذكر الآن أن هذا الخاتم هو الشمس ويمكن أن يضر عينيك إذا نظرت إليه، فلا تفعل ذلك.

6- إذا كنت تريد أن تجعل الأمور أسهل كثيرًا على نفسك، فقد ترغب في إحضار حامل ثلاثي الأرجل معك.

7- يتم تثبيت حامل المنشئ في مكانه مباشرة على الحامل ثلاثي الأرجل ويتم توصيل هاتف Android الخاص بك بسهولة.

8- استخدم عدسة مقربة لالتقاط القمر والشمس معًا، وستحتاج إلى التبديل إلى العدسة المقربة إذا كان لديك واحدة، ويتم ذلك عادةً عن طريق الضغط على أعلى رقم مدرج في عدسة الكاميرا.

لا تميل إلى استخدام أعلى تكبير ممكن، وتستخدم كل من سلسلتي Pixel معدلات تكبير عالية، لكن أعداد التكبير العالية هذه ليست الأفضل من الناحية المرئية.

9-استخدم الوضع اليدوي الخاص بك نظرًا لطبيعة كسوف الشمس، ليس هناك ما يضمن أن هاتفك سيغير إعداداته تلقائيًا لالتقاط صورة للحدث بشكل مثالي.