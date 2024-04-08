شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيكون الأكبر فى تاريخ الأيفون.. كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تصل تشكيلة أيفون التالية من أبل، سلسلة أيفون 16، في وقت لاحق من عام 2024، ومع ذلك، قبل الإطلاق، تكثر التسريبات والتكهنات، مما يشير إلى ما يمكن أن يكون ترقيات مهمة، وإذا صدقت هذه الشائعات، فإن أكبر تحديث لجهاز أيفون 16 سيكون iOS 18.

وفي الواقع، يُقال إن iOS 18 هو أهم تحديث خططت له أبل على الإطلاق لجهاز أيفون الخاص بها في التاريخ، وتستعد شركة أبل لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 في الفترة من 10 إلى 14 يونيو، وستكشف النقاب عن iOS 18 للجميع مع تزامن الإصدار الأول مع إطلاق أيفون 16.

من المتوقع أن يوفر نظام التشغيل الجديد لأجهزة أيفون – iOS 18 – ترقيات كبيرة مع ميزات الذكاء الاصطناعي، وفيما يلي نظرة تفصيلية على جميع التكهنات والعروض حول ما يمكن أن يكون موجودًا في حقيبة تحديث iOS 18.

مميزات نظام iOS 18

يشاع أن نظام التشغيل iOS 18 سيأتي بإصلاح شامل يتمحور حول الذكاء الاصطناعي (AI)، ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، سيكون iOS 18 أكبر ترقية على الإطلاق مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، ونظرًا لأن شركة أبل متخلفة بالفعل قليلاً مقارنة بشركة Google أو Samsung، فإن نظام التشغيل iOS 18 سيساعدها على تحقيق قفزة كبيرة.

وإليك لمحة عما قد يجلبه iOS 18:

الذكاء الاصطناعي في كل مكان: يمكنك توقع تكامل الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات iOS المختلفة، حيث قد تقوم أبل Music بتنظيم قوائم تشغيل مخصصة، ويمكن لتطبيقات مثل Mail وNotes الحصول على ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

Siri يصبح أكثر ذكاءً: تم إعداد Siri، الذي كان بطيئًا في السابق، لإجراء ترقية كبيرة باستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، مما يجعله "مساعدًا افتراضيًا نهائيًا" حقيقيًا مع ميزات محادثة محسنة وتكاملًا أعمق للاختصارات.

تطبيق RCS: أخيرًا، قد يتمكن مستخدمو أيفون من التخلص من قيود iMessage والاستمتاع بميزات مثل جودة فيديو أفضل وإيصالات القراءة عند مراسلة مستخدمي أندرويد من خلال دعم RCS.

تغيير الشاشة الرئيسية: هل ترغب في مزيد من التحكم في الشاشة الرئيسية لجهاز أيفون الخاص بك؟ قد يعمل نظام iOS 18 تمامًا مثل هاتف أندرويد، وتشير الشائعات إلى القدرة على إنشاء مساحات فارغة وتخصيص ترتيب الرموز للحصول على تجربة مخصصة حقًا.

تعزيز إمكانية الوصول: قد تقدم أبل أيضًا "اختصارات صوتية تكيفية" وأحجام خطوط قابلة للتعديل عبر المزيد من التطبيقات مع iOS 18، وقد تحصل أجهزة AirPods Pro أيضًا على وظيفة المعينة السمعية.

ترقية الخرائط: يمكن أن تصبح خرائط أبل أكثر قدرة على المنافسة مع تخطيط المسار المخصص والخرائط الطبوغرافية المحتملة لعشاق الهواء الطلق.

توفر نظام iOS 18

لم تؤكد شركة أبل رسميًا أي أجهزة أيفون ستكون متوافقة مع نظام التشغيل iOS 18، لكن الشائعات تشير إلى أن مجموعة واسعة من الأجهزة ستكون مؤهلة، بما في ذلك العديد من الطرز من عام 2018 وما بعده، ومن المحتمل أن يشمل ذلك أجهزة أيفون XS وXR، على الرغم من أن هذا أقل تأكيدًا.