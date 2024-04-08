تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد خطط iQOO لإطلاق iQOO Z9 Turbo هذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة iQOO لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية iQOO Z9 Turbo، ولقد ظهر إعلان تشويقي على منصة Weibo يؤكد خطط الشركة لإطلاق الهاتف لاحقاً هذا الشهر.

شاركت “Xeng Ching” على منصة Weibo إعلان تشويقي لإصدار جديد من سلسلة iQOO Z9 يُكشف عنه هذا الشهر، ولقد أكد الإعلان على أن الهاتف ينطلق بعلامة iQOO Z9 Turbo التجارية.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف iQOO Z9 Turbo يأتي بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8s Gen 3، كما أوضحت التسريبات أن هاتف iQOO Z9 Turbo يأتي بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 144Hz.

أيضاً تأتي الشاشة بتعتيم 2160Hz PWM، كما تضم تقنية إستشعار البصمة، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، كما يأتي بسعة تخزين 512 جيجا بايت.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تتضمن إعدادات الهاتف مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

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