تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وتصميم جهاز Redmi Pad Pro اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Redmi حدث في 11 من أبريل في السوق الصيني لكشف النقاب عن جهاز Redmi Pad Pro اللوحي، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات وتصميم هذا الإصدار.

أكدت التسريبات على أن جهاز Redmi Pad Pro اللوحي يأتي بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والأخضر، إلى جانب اللون الرمادي الداكن.

كما تؤكد الصور المسربة على أن جهاز Redmi Pad Pro يتميز بحواف نحيفة في الجهاز الأربعة من الشاشة، ويضم الإطار العلوي في الوضع الأفقي كاميرة سيلفي.

من جانب أخر تضم اللوحة الخلفية للجهاز كاميرة مزدوجة في الحلقة الأولى بينما تضم الحلقة الثانية فلاش LED.

أيضاً يأتي الجهاز اللوحي بمكبرات صوتية رباعية، كما يضم منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، إلا أن الصور المسربة لا تؤكد على وجود فتحة لشريحة SIM، كما توفر شاومي ملحق حافظة لوحة مفاتيح لجهاز Redmi Pad Pro اللوحي، والتي تدعم تثبيت الجهاز بأكثر من زاوية.

كما أكدت Redmi على أن جهاز Redmi Pad Pro يضم شاشة LCD بحجم 12.1 إنش وجودة عرض 2.5K، ايضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 10000 mAh، ومن المتوقع أن يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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