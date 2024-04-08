تكنولوجيا: سامسونج تطلق هواتف Galaxy M55 وM15 من الفئة المتوسطة في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت العملاق الكوري اليوم هواتف Galaxy M55 وGalaxy M15 المتوسطة في السوق الهندي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

هاتف Galaxy M55

تقدم سامسونج هذا الإصدار بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 1000 nit، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 50 ميجا بيكسل.

وتأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

كما يضم هاتف Galaxy M55 رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما يدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.3، وNFC، وDolby Atmos.

وينطلق الهاتف بمنفذ USB C، ويدعم نظام تشغيل Android 14، كما يتميز هاتف Galaxy M55 بسماكة 7.8مم، ووزن 180 جرام.

هاتف Galaxy M15

يضم هاتف Galaxy M15 شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، بجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90Hz.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6100 Plus، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم أيضاً التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً يأتي الهاتف بسعة كبيرة للبطارية 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Galaxy M15 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل والتي تقدم تكبير حتى 10 مرات.

ويتميز المستشعر الثاني بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر macro الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، ويدعم تقنية البلوتوث 5.3، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB C، ويدعم اثنان من شرائح SIM بتقنية 5G.

السعر

يتوفر النموذج الرئيسي من هاتف Galaxy M55 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 324 دولار تقريباً.

ويتوفر النموذج الرئيسي من هاتف Galaxy M15 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 160 دولار تقريباً.

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