تكنولوجيا: Oppo تحدد يوم 12 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف Oppo A3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Oppo يوم 12 من شهر أبريل الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف Oppo A3 Pro الذي ينطلق بمعالج Dimensity 7050، ومعايير IP69.

تقدم Oppo للأسواق خلال أيام إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، ولقد شاركت العملاق الصيني إعلان تشويقي كشفت فيه عن بعض التفاصيل حول تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

ويؤكد الإعلان التشويقي على أن هاتف Oppo A3 Pro يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والوردي، و Azure.

كما تقدم Oppo النماذج المميزة بألوان الوردي والأزرق بتصميم جلدي، وفي تسريبات جاءت من “Digital Chat Station” كُشِف عن دعم هاتف Oppo A3 Pro لمعايير IP69 في مقاومة الماء والغبار وهي ميزة نادرة في الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية.

من جانب أخر كشفت التسريبات عن أن هذا الإصدار يأتي بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Dimensity 7050، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Oppo A3 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وحجم 1/2 إنش، وفتحة عدسات f/1.7.

ولقد أكدت تسريبات جاءت من Geekbench على أن هذا الإصدار ينطلق بنظام تشغيل Android 14، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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