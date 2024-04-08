شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تطلق بنجاح ثاني قمر اصطناعي للتجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح ثاني قمر اصطناعي للتجسس العسكري لها، على صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، من مركز فضائي أمريكي في ولاية فلوريدا.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية - في بيان- أنه "تم إطلاق صاروخ فالكون 9 في الساعة 7:17 مساء 7 أبريل (بالتوقيت المحلي)، أو 8:17 صباحا في يوم 8 أبريل (بتوقيت كوريا الجنوبية)، من مركز كينيدي للفضاء، الواقع في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا، حيث تم إرساله إلى المدار بعد حوالي 45 دقيقة من الإطلاق"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الاثنين.



وأوضحت الوزارة، أن القمر الاصطناعي الثاني حاول الاتصال بمحطة أرضية خارجية في غضون الساعة 9:11 صباحا بعد مرور 54 دقيقة من الإطلاق، غير أن الاتصال لم يتم بشكل طبيعي، لكن في المحاولة الثانية، نجح القمر الاصطناعي في الاتصال بمحطة أرضية خارجية في الساعة 10:57 صباحا.



وأشارت إلى أنه تم تعزيز قدرة المراقبة والاستطلاع المستقلة للجيش الكوري الجنوبي من خلال إطلاق القمر الاصطناعي المزود بأجهزة استشعار رادارية ذات فتحة تركيبية، وسيتم مواصلة الاستعداد لعمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية القادمة.



ويأتي الإطلاق في الوقت الذي تبذل فيه كوريا الشمالية أيضا جهودا خاصة بها؛ للحصول على قدرات استطلاع فضائية.



وأطلقت بيونج يانج بنجاح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري يحمل اسمه "مالليجيونج-1" في نوفمبر الماضي، وتعهدت بإطلاق 3 أقمار اصطناعية أخرى للتجسس هذا العام.