شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كسوف الشمس.. كيف يؤثر على تصرفات الحيوانات والبشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحكم كسوف الشمس في سلوك الحيوانات ويؤثر بشكل كبير على أداءهم، خاصة فيما يخص الساعة البيولوجية الداخلية، حيث يتم دفع الحيوانات النهارية إلى النوم عندما تغرب الشمس وتحفيز الحيوانات الليلية على الاستيقاظ في نفس الوقت، وذلك بالإضافة لبعض التأثيرات الأخرى التي نرصدها لك ولكن هل يتأثر أيضا البشر وسلوكياتهم بهذا الحدث؟

تأثير كسوف الشمس

وفقا لما ذكره موقع "space"، كشف العلماء أن الحيوانات ليست فقط هي التي من المحتمل أن تصاب بالفزع من السماء المظلمة للكسوف الكلي للشمس، يمكن أيضًا أن يتأثر البشر عاطفيًا بهذه الأحداث، من خلال استجابة عاطفية عميقة عندما تدخل الشمس بالكامل في ظلام، وبطبيعة الحال، هذه التحولات في العواطف مؤقتة.

كما أن الكسوف له تأثيرات أخرى على تحفيز إطلاق الهرمونات المرتبطة بدورة النوم والاستيقاظ.

وعند النظر إلى الشمس يجب أن يكون هناك حماية كافية في أي وقت يضر بالعين، لذا يجب على مراقبي الكسوف اتخاذ الاحتياطات اللازمة في 8 أبريل.

لا يمكن للنظارات الشمسية، مهما كانت داكنة، حماية العين من تأثيرات الشمس، لذا ستكون هناك حاجة لنظارات متخصصة للكسوف مصنوعة من مواد آمنة لتصفية الطاقة الشمسية.

وإذا كان مراقبو السماء يعتزمون مشاهدة الحدث باستخدام التلسكوب، فستكون هناك حاجة إلى مرشحات خاصة لجعل تجربة المشاهدة آمنة.