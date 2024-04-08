تكنولوجيا: مراجعة Xiaomi 14 Ultra أفضل تجربة في كاميرة الهواتف الذكية!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت شاومي تعريف كاميرة الهواتف الذكية في إصدارها الأخير Xiaomi 14 Ultra الذي جاء بتصميم مبتكر في الكاميرة وعدد من المميزات تجعل من هذا الإصدار صاحب أفضل كاميرة في الهواتف الذكية حتى الآن.

نحرص غالباً على إستعراض التصميم المميز للهواتف الذكية في البداية، إلا أن تجربتنا الخاصة لكاميرة Xiaomi 14 Ultra تدفعنا لتسليط الضوء على الكاميرة المبتكرة من شاومي في هذا الإصدار، والمميزات التي تجعل من كاميرة هذا الإصدار الأفضل على الإطلاق.

الكاميرة

تقدم شاومي هاتف Xiaomi 14 Ultra بكاميرة رئيسية تتضمن مستشعر Sony LYT-900 المميز بحجم 1 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل وعدسات “Leica Summilux” بفتحة عدسات تدعم الضبط بين (f/1.63 إلى f/4.0).

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات telephoto، وأخر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر periscope بدقة 50 ميجا بيكسل.

وترتكز الكاميرة في هذا الإصدار على نظام “AISP” الجديد من شاومي المعزز بتقنية الذكاء الإصطناعي لضبط عدد من عناصر الصورة والتي تشمل الألوان في كل بيكسل، والإضاءة، وتأثير bokeh في لقطات portrait.

أيضاً تأتي إعدادات الكاميرة بتوقيع علامة “Leica” التجارية التي تقدم تقنيتها الخاصة في كل لقطة بأنماط مختلفة في التصوير بين لقطات Leica النابضة بالحياة أو نغمة Leica الأصلية في التصوير، أو فلاتر الأبيض والأسود، أو تجربة تصوير مخصصة وأيضاً نمط التصوير في الشارع القابل للتخصيص.

كما تقدم شاومي نمط تصوير “UltraRAW” بعمق 16بت وهو نمط تصوير يستهدف المستخدمين بتجربة إحترافية تتضمن الكثير من المميزات التي يمكن إستكشافها، كما يتوفر نمط تصوير بتعريض طويل، مع نمط إحترافي لتسجيل الفيديو “MasterCinema” مع ميكروفونات تدعم التوجيه التلقائي.

وبشكل عام تضع “Leica” بصمة فريدة في إلتقاط صور مميزة لا تراها في كاميرات الهواتف الذكية المنافسة في الأسواق، حيث تجمع الكاميرة كل ما تبحث عنه من تجربة إحترافية في التصوير بكاميرة الهواتف الذكية بشكل خاص في إلتقاط اللحظات المثالية بكفاءة.

أيضاً سيكون عليك تجربة كافة العناصر التي تقدمها شاومي في كاميرة Xiaomi 14 Ultra للحصول على تجربتك الخاصة المفضلة في التصوير، حتى إذا كانت خبرتك في التصوير في مستوى المبتدئين ستدعمك كاميرة الهاتف بعناصر مميزة بتجربة سلسة وبديهية للحصول على لقطات مذهلة.

كما تقدم Leica ميزة الفلاتر الرقمية بالأبيض والأسود والتي يتاح إستخدامها في جميع أنماط التصوير، لإضافة لمسة خاصة عند التصوير، أيضاً يأتي نمط تصوير “portrait” بكفاءة مذهلة في إدراك الحواف وطمس الخلفية بكفاءة.

من جانب أخر تدعم الكاميرة ميزة التكبير البصري حتى 3.2 مرة وأيضاً حتى 5 مرات، وتقدم الكاميرات أفضل آداء في التكبير الأشياء أو الإقتراب دون أن يتم التأثير على دقة الألوان، لذا ستدعمك الكاميرة بشكل عام في الإبداع.

تصميم الهاتف

طورت شاومي هاتف Xiaomi 14 Ultra بتصميم تشغل الكاميرة فيه جزء كبير من الغطاء الخلفي، إلا أن الهاتف يتميز أيضاً بتصميم كبير الحجم.

وتبرز الكاميرة في الغطاء الخلفي، حيث ترتفع وحدة الكاميرة الدائرية كبيرة الحجم عن الغطاء الخلفي، كما تأتي الكاميرة بقاعدة مزدوجة محاطة بحلقة مميزة بلمسة ذهبية.

ويمكن للتصميم المزدوج السميك لوحدة الكاميرة أن يدعم المستخدم في موازنة الهاتف بحافة الإصبع عند النظر للشاشة.

أيضاً لا يختلف تصميم Xiaomi 14 Ultra عن لغة التصميم المميزة لهاتف Xiaomi 13 Ultra، ويأتي الهاتف بتصميم جلدي “vegan” إلا أن هذا التصميم الجلدي يجمع الغبار على سطح الهاتف رغم تأكيد شاومي على أن تصميم الهاتف مقاوم للغبار.

وتقدم شاومي الهاتف بطبقة حماية للشاشة مثبتة مسبقاً، إلا أن إستخدام الهاتف على مدار بضعة أسابيع أدى إلى تعرض شاشة الحماية للخدش.

من جانب أخر يتميز 14 Ultra بإطار بتصميم معدني مربع من الألومنيوم بسماكة 9.2 ملم، ووزن 220 جرام، لذا يتميز الهاتف بوزن وحجم كبير إلا أنه يتمتع بمستوى ممتاز في جودة التصنيع، ويدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

أيضاً مع التصميم الكبير لوحدة الكاميرة يمكن للمستخدم أن يختبر بعض الإهتزازات عند رفع الهاتف بقوة، أو تحريكه أو وضع الهاتف بقوة، حيث يمكن للمستخدم أن يشعر ببعض الإهتزازات التي تحاكي إنفصال تكوينات داخلية في الهاتف، ومن المتوقع أن تعود هذه الإهتزازات إلى العدسات المتغيرة في وحدة الكاميرة أو عدسات التكبير.

وتدعم شاومي هاتف Xiaomi 14 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه، ويضم مكبرات صوتية بنظام ستريو، كما يدعم تقنية NFC، وWi-Fi 7، وأيضاً الإتصال بشبكات 5G.

الشاشة

يضم الهاتف شاشة AMOLED بتقنية LTPO وحجم 6.73 إنش، وتدعم الشاشة دقة 3200 في 1440 بيكسل، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120Hz، وتصل الشاشة في أقصى سطوع إلى نسبة 3000 nits، إلا أن الهاتف سيقدم غالباً نسبة سطوع 1000 nit.

لكن مع نسبة السطوع المرتفعة للشاشة إلا أنها لا تقدم عرض مشرق بنسبة كبيرة في الإستخدام العام، لذا قد لا تجد صعوبة في رؤية الشاشة، إلا أنها لا تقدم نسبة السطوع ودقة الألوان وأيضاً ميزة التعتيم ومقاومة الإنعكاسات المميزة لشاشة Galaxy S24 Ultra.

الآداء

يعد هاتف Xiaomi 14 Ultra أول إصدارات شاومي التي تستبدل MIUI بواجهة HyperOS التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، إلا أن واجهة المستخدم الجديدة لا تكشف عن إختلافات كبيرة في التصميم، لذلك إذا كنت من مستخدمي هواتف شاومي لن تلاحظ الإختلاف بشكل كبير من النظرة الأولى.

بينما يظهر الإختلاف بالتجربة العملية، حيث يأتي هاتف Xiaomi 14 Ultra بأسرع تجربة في الإستجابة على الإطلاق، كما تقدم الواجهة تجربة واضحة وسلسة مع الإستخدام اليومي.

كما يعد الجمع بين واجهة HyperOS الجديدة ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 إضافة ممتازة في هذا الإصدار، والذي يدعم المستخدم أيضاً في الإستفادة من عناصر وأدوات الكاميرة على أكمل وجه.

من جانب أخر تأتي بعض الجوانب السلبية في الواجهة التي تشمل الإشعارات المنقسمة، والقوائم المنسدلة للإعدادات السريعة، إلى جانب التحذيرات المستمرة في حالة نسيان كلمة المرور، هذا إلى جانب قائمة الثيمات وورق الحائط المعقدة.

البطارية والشحن

تدعم شاومي هاتف Xiaomi 14 Ultra بسعة بطارية 5000 mAh، والتي تستمر بعمر شحن يصل إلى يومين مع الإستخدام المعتدل، أي بما يصل إلى 3 ساعات من التشغيل اليومي، ومع الإستخدام المكثف للشاشة ينتهي شحن البطارية خلال اليوم الأول.

وللشحن تدعم شاومي الهاتف بتقنية الشحن السريع HyperCharge بقدرة 90W، والذي يتوفر في محتوى الصندوق، ويدعم شحن البطارية بشكل كامل خلال 35 دقيقة، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي وأيضاً الشحن العكسي.

لهذا السبب يستحق الشراء!

إذا أردت إقتناء هاتف يضم كاميرة مذهلة بأفضل الإعدادات فإن هاتف Xiaomi 14 Ultra هو الإختيار الأمثل لك، حيث يقدم آداء عام بنفس مستوى كاميرة Galaxy S24 Ultra، وGoogle Pixel 8 Pro، وAsus Zenfone 11 والإصدارات المميزة الأخرى من هواتف الأندوريد.

ولا يختلف الحال مع آداء الهاتف القوي بفضل المعالج مع البرامج، حيث يقدم الهاتف أفضل آداء في تشغيل الألعاب ومقاطع الفيديو بتجربة سلسة وبأعلى كفاءة، لهذا يعد من بين الهواتف الرائدة النموذجية لهذا العام.

من جانب أخر تعد الكاميرة نقطة القوة الرئيسية في هذا الإصدار والتي تميزه عن الإصدارات الأخرى من الهواتف المنافسة بنفس مستوى التسعير في الأسواق، بينما لا تختلف المميزات الأخرى في الهاتف عن الإصدارات المنافسة، لذا إذا لم تكن الكاميرة هي هدفك الرئيسي في هذا الإصدار فإن هاتف Xiaomi 14 Ultra يقدم آداء قوي لكن مع وزن ثقيل وتصميم تقليدي.