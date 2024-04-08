شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سول: بيونج يانج تجرى الاستعدادات لإطلاق قمرها الاصطناعى الثانى للتجسس أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، أنه من المرجح أن تطلق بيونج يانج قمرها الاصطناعي الثاني للتجسس، أبريل الجاري؛ بمناسبة الأحداث السياسية الكبرى، بعد إجراء تحسينات على أدائه.

وقال شين- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الإثنين- "لقد كنا نراقب عن كثب إمكانية إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا، في مارس الماضي، لكن يبدو أنها تجري بعض التحسينات الإضافية".

وأضاف: "إذا تم إجراء التحسينات التقنية الحالية بسلاسة دون صعوبات كبيرة، فمن الممكن أن يتم الإطلاق في منتصف أبريل الجاري تقريبا، وإذا استغرقت هذه التحسينات مزيدا من الوقت، فمن الممكن أن يتم الإطلاق في أواخر أبريل".

من جانبه.. قال مسئول بهيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي: "إن كوريا الشمالية تجري الاستعدادات لإطلاق قمرها الاصطناعي الثاني من خلال معالجة أوجه القصور، التي وُجدت في الإطلاق السابق العام الماضي".

يذكر أن كوريا الشمالية وضعت قمرها الاصطناعي الأول للتجسس "مالليكيونج-1" على مداره، في نوفمبر من العام الماضي، وأعلنت أنها ستطلق 3 أقمار اصطناعية أخرى هذا العام.