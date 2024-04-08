تكنولوجيا: ‏Android Auto يفرض جميع الأوامر الصوتية للتنقل من خلال خرائط جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالنسبة لبعض المستخدمين، يتسبب خلل في Android Auto في توجيه جميع الأوامر الصوتية الخاصة بالتنقل عبر خرائط جوجل، بغض النظر عن تفضيلات المستخدم.

وفي Android Auto، يمكن إصدار الأوامر الصوتية للتنقل من خلال مساعد جوجل.

الطريقة التي من المفترض أن تعمل بها هي أن يتم توجيه هذه الأوامر عبر أي تطبيق تنقل تستخدمه حاليًا، أو قد استخدمته مؤخرًا.

ومع ذلك، اكتشف بعض المستخدمين مؤخرًا أن جميع أوامر التنقل يتم توجيهها عبر خرائط جوجل على Android Auto، حتى إذا كانوا يريدون استخدام Waze أو بعض التطبيقات الأخرى.

لقد حدث ذلك منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوع لبعض المستخدمين. فسواء أكان تطبيق Waze أو تطبيقات التنقل الأخرى التي تعمل بنظام Android Auto، فإن جميع الأوامر الصوتية تنتقل مرة أخرى إلى خرائط جوجل.

ووجد البعض أن الطريقة الوحيدة لإصلاح المشكلة هي تعطيل تطبيق خرائط جوجل بالكامل على هواتفهم.

والآن، على الرغم من ذلك، يبدو أن الإصلاح قد تم طرحه. ويزعم بعض المستخدمين المتأثرين أن الإصدار 15.13.46.28 من تطبيق جوجل قد استعاد الوظيفة المعطلة.

المصدر