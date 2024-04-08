شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهل وأسرع.. نظارات تتحول من الشمسية إلى القراءة بتمريرة بسيطة على الإطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت إحدى الشركات التكنولوجية نظارات جديدة تحمل اسم 32 Degrees North وهى عبارة عن زوج مبتكر من النظارات التكيفية وتستخدم عدسات الكريستال السائل المنقطة وتعمل كنظارات واقية ونظارات قراءة قابلة للتكيف، فعدسات النظارات السائلة كانت موجودة منذ عام 2017، ولكن فى الآونة الأخيرة فقط استخدمت إحدى الشركات هذا الاختراع لإنشاء زوج مثير للاهتمام من النظارات يمكن أن يصبح نظريا الزوج الوحيد من النظارات الذى يحتاجه الشخص، وذلك لأن المفهوم التكيفى للنظارات يسمح لمرتديها بتعديل غرضهم بتمريرة واحدة على الإطار.



موديل للنظارة\

للحصول على نظارات شمسية أنيقة، ما عليك سوى التمرير للخلف على الإطار الأيمن، ولوضعها فى وضع تصحيح الرؤية، ما عليك سوى التمرير للخلف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تغيير قوة العدسة من 0 إلى 2.5 ديوبتر، وتوفر البطارية المدمجة خفيفة الوزن ما يصل إلى 48 ساعة من الطاقة، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

ويوضح موقع Deep Optics الإلكترونى: "تعمل العدسات مثل العين البشرية، مما يسمح لمرتديها برؤية ما يريدون عندما يريدون، ولا تضيف تقنية النظارة أى وزن أو حجم إضافى إلى تصميم النظارات ذات المظهر الطبيعى.

ويصل سعر النظارة إلى 849 دولارا، فهى ليست رخيصة، لكنها تريحك من الحاجة إلى حمل زوجين من النظارات معك، فلا مزيد من التبديل بين نظارات القراءة ونظارات المسافة، لأنه بعد ضبط عدسات الكريستال السائل حسب احتياجاتك، كل ما عليك فعله هو التمرير على الإطار الأيمن لتبديل تركيزها بين المسافات القريبة والبعيدة.



النظارة

وتدعى شركة Deep Optics: "مع النظارات الشمسية الجديدة، يمكن لمرتديها النظر إلى الأفق، ثم التمرير السريع والتحقق من رسائلك دون عناء"

تاريخيًا، لم تكن صناعة النظارات هى الأكثر ابتكارا، لكن هذه النظارات الشمسية المتكيفة تبدو وكأنها قفزة عملاقة إلى الأمام، مما يلغى الحاجة إلى العدسات ثنائية البؤرة ومتعددة البؤر، والتى لها حدودها على أى حال، ونظارات 32 Degrees North ليست نموذجًا أوليا قد يصل أو لا يصل إلى السوق، فهى متاحة تجاريا بالفعل، وإن كان ذلك مقابل مبلغ كبير من المال، ومع ذلك، إذا أصبحت العدسات السائلة أكثر انتشارا، فمن المحتم أن ينخفض السعر بشكل كبير فى المستقبل.