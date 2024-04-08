شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كسوف الشمس الكلى.. تعرف على المراحل الخمس للظاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيظهر كسوف الشمس الكلي لعام 2024 في سماء بعض الأماكن بأمريكا الشمالية غدا، في حين أن كل أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ستشهد على الأقل كسوفًا جزئيًا للشمس، ويحدث كسوف كلي للشمس مثل ذلك الذي يحدث في 8 أبريل عندما يكون القمر قريبا نسبيا من الأرض ويحجب قرص الشمس بالكامل.

وفقا لما ذكره موقع "space"، سيمر الكسوف عبر 5 مراحل متميزة، حيث تحدث كل مرحلة من هذه المراحل في أوقات مختلفة عبر مواقع مختلفة.

المرحلة 1: الاتصال الأول

في المرحلة الأولى من الكسوف، سيبدأ القمر بالمرور أمام الشمس، ليبدأ كسوف جزئي للشمس، وخلال هذه المرحلة، سيجعل القرص القمري المظلم للقمر الشمس تبدو كما لو أن وجهها المضيء يظلم، وخلال المرحلة الأولى من الكسوف الكلي للشمس، سيتمكن بعض المتابعين من رؤية أشرطة داكنة طويلة تتحرك بسرعة تسمى "نطاقات الظل" على جوانب المباني أو الأرض.

و سيتم رؤية هذه المرحلة من الكسوف الجزئي لأول مرة بالقرب من هاواي.



المرحلة الاولى

المرحلة 2: الاتصال الثاني

سيستمر الاتصال الأول لمدة تتراوح بين 70 و80 دقيقة، وسيتم تحديد نهايته بنقطة مضيئة واحدة، تظهر على حافة القمر، ويمثل هذا مرحلة الاتصال الثانية ويبشر بالكسوف الكلى القادم.

سيصل الكسوف الكلي للشمس إلى اليابسة في مازاتلان بسينالوا، المكسيك.



المرحلة الثانية

المرحلة 3: الكلية

المرحلة 3 ونقطة منتصف الكسوف الكلي للشمس هي الكلية، وفي هذه المرحلة، يغطي القمر قرص الشمس بالكامل، وأثناء مجمل الغلاف الجوي الخارجي للشمس، قد يصبح الإكليل مرئيًا على شكل شرائط بيضاء على حافة القمر.

عادةً ما يتم تغطية هذه المنطقة بالضوء الساطع القادم من سطح الشمس، وهو الغلاف الضوئي، الغلاف الجوي الداخلي للشمس، حيث يمكن رؤيته على شكل هالة خافتة حول حافة القمر.

وقد يؤدي الكسوف الكلي أيضًا إلى ظهور نجوم وكواكب في السماء المظلمة والتي عادة لا تكون مرئية من أمريكا خلال ساعات النهار.

تعتمد مدة الكسوف الكلي على المسار الذي يتم من خلاله مشاهدة الكسوف، ففي المكسيك، سيستمر الكسوف الكلي لمدة 40 دقيقة و43 ثانية.

سيختبر مراقبو السماء في الولايات المتحدة بشكل جماعي الكسوف الكلي لمدة 67 دقيقة و58 ثانية، وسيشهد المتفرجون في كندا كسوف الشمس الكلي لمدة 34 دقيقة و4 ثوان.



المرحلة الثالثة

المرحلة 4: الاتصال الثالث

تعد المرحلة الرابعة من الكسوف الكلي للشمس هى الاتصال الثالث، سيشهد بداية القمر الابتعاد عن قرص الشمس وبذلك ينتهي الكسوف الكلي وتبدأ فترة الكسوف الجزئي الثانية.

ويظهر السطوع على الجانب المقابل للقمر كما حدث خلال فترة الاتصال الثانية، وينتهي الكسوف الكلي للشمس على ساحل المحيط الأطلسي.

المرحلة 5: الاتصال الرابع

تعد المرحلة الخامسة والأخيرة من كسوف الشمس الكلي هي الاتصال الرابع، حيث يتحرك القمر بعيدًا عن قرص الشمس، مما يعني أنه عند الاتصال الرابع، لا يعد القمر يحجب الشمس، ففي هذه المرحلة، سينتهي الكسوف الكلي للشمس لعام 2024، وذلك على ساحل المحيط الأطلسي في نيوفاوندلاند ولابرادور.