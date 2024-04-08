تكنولوجيا: جهاز Apple TV المزود بالكاميرا قد يضم ميزة FaceTime مع tvOS 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المحتمل أن يحتوي جهاز Apple TV المستقبلي على كاميرا مدمجة لتطبيق FaceTime وتطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج.

وقد أضاف تحديث tvOS 17 تطبيق FaceTime إلى Apple TV، مما يسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات فيديو باستخدام الكاميرا الخلفية على جهاز آيفون أو آيباد المتصل.

إذا حصل جهاز Apple TV على كاميرا مدمجة، فلن يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى الاعتماد على جهاز خارجي.

وفي رسالته الإخبارية Power On اليوم، قال جورمان إن جهاز Apple TV المزود بكاميرا سيدعم “عناصر التحكم القائمة على الإيماءات“، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

بدءًا من التحديثات مثل iOS 17 و macOS Sonoma و tvOS 17، يمكنك القيام بإيماءات اليد أثناء مكالمات الفيديو في تطبيق FaceTime وتطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى لملء الشاشة بتأثيرات ثلاثية الأبعاد.

على سبيل المثال، يمكنك رفع إبهاميك لأعلى لإظهار الألعاب النارية على الشاشة، أو عمل علامتي السلام بيديك لإظهار قصاصات الورق.

ليس من الواضح ما إذا كان جورمان يشير إلى هذه الميزة، أو ما إذا كانت هناك عناصر تحكم جديدة تمامًا تعتمد على الإيماءات لنظام التشغيل tvOS بشكل عام.

وأفاد جورمان سابقًا أنه سيتم إصدار جهاز Apple TV جديد في النصف الأول من عام 2024، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستتم إضافة كاميرا إلى هذا الطراز المعين، أو ما إذا كانت لا تزال بعيدة.

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