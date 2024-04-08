شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استمرار عمليات تسريح موظفي التكنولوجيا خلال 2024 وأبل وأمازون على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر صناعة التكنولوجيا في مواجهة عمليات تسريح العمال، مع ظهور أخبار عن تخفيضات جديدة في الوظائف كل شهر، وحتى الآن، قامت 237 شركة تكنولوجيا بتسريح 58499 موظفًا في عام 2024، وتواصل شركات مثل Apple ومايكروسوفت وDell وAmazon عمليات إعادة الهيكلة وتقليص القوى العاملة لديها حتى بعد تسريح آلاف الموظفين في العام الماضي في عمليات تسريح جماعية للعمال، وفي حين شهد الربع الأول من عام 2024 دورات قصيرة من تخفيض الوظائف، يبدو أن شهر أبريل لن يكون مختلفًا.

وقامت شركة أبل مؤخرًا بتسريح أكثر من 600 موظف، وحذت شركة مايكروسوفت حذوها من خلال الإعلان عن إجراءات لخفض التكاليف، وبالمثل، أعلنت شركة أمازون، التي شهدت عمليات تسريح شهرية متسقة للعمال هذا العام، مؤخرًا عن المزيد من التخفيضات في الوظائف.

في حين أن شركات التكنولوجيا لا تعلن عن عمليات تسريح جماعية للعمال كما هو الحال في 2022-23، فإن أرقام تسريح العمال في صناعة التكنولوجيا في عام 2024، وفقًا لموقع LayoffFYI، وهو موقع ويب يتتبع عمليات تسريح العمال في الشركات، لا تزال صارخة.

ويكشف الموقع أنه في يناير 2024، تم تسريح 19350 موظفًا، بينما كان هذا العدد في فبراير 15589، وفي الشهر الماضي في شهر مارس، تم تسريح حوالي 7322 موظفًا، ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر في أبريل 2024.



شركة أبل

أكدت شركة Apple مؤخرًا تسريح أكثر من 600 موظف، معظمهم في كاليفورنيا، بعد إغلاق مشروعها الطموح للسيارات وإلغاء Apple Watch Ultra المزودة بشاشة MicroLED، وكانت عمليات تسريح العمال جزءًا من التغييرات التشغيلية المهمة في الشركة ، و أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن 371 موظفًا تأثروا في مكتب شركة أبل الرئيسي المتعلق بالسيارات في سانتا كلارا، مع حدوث عمليات تسريح إضافية للعمال في مكاتب فرعية مختلفة.

وبحسب ما ورد شارك الموظفون المتأثرون في مشاريع تتعلق بتطوير شاشات الجيل التالي وتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، ومع ذلك، فإن العدد الإجمالي لتخفيضات الوظائف قد يتجاوز الأرقام المعلنة، حيث انتشر مهندسو هذه المشاريع عبر مواقع مختلفة، بما في ذلك أريزونا.

مايكروسوفت

تخضع مايكروسوفت حاليًا لعملية إعادة هيكلة كبيرة تحت قيادة Jared Spataro، مع التركيز القوي على تحسين منتجات Copilot AI الخاصة بها مع تبسيط الموارد بشكل متزامن لتطبيق الدردشة Teams الخاص بها، ومع ذلك، فإن جزءًا من عملية إعادة الهيكلة هذه يتضمن تسريح الموظفين بهدف تعزيز قدرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقارير Business Insider.

أمازون



أعلنت أمازون مؤخرًا عن عمليات تسريح للعمال، مما أثر على مئات الموظفين داخل ذراع الحوسبة السحابية التابع لها، AWS، بعد إعادة هيكلة كبيرة داخل الشركة، وتعد عمليات تسريح العمال هذه جزءًا من إعادة تنظيم أوسع نطاقًا نحو مجالات التركيز الرئيسية، بما في ذلك المتاجر الفعلية وأقسام التكنولوجيا والمبيعات والتسويق.

وفي حين أكد متحدث باسم AWS تسريح العمال وأكد الدعم للموظفين المتأثرين في الانتقال إلى أدوار جديدة، فإن هذه الخطوة تعكس التكيف الاستراتيجي لأمازون مع التحولات في استخدام التطبيقات داخل متاجرها ومنافذ الطرف الثالث.

وعلى الرغم من تخفيضات الوظائف، تسعى AWS أيضًا بنشاط إلى البحث عن فرص داخلية للموظفين المتأثرين وتواصل التوظيف في مجالات أخرى من أعمالها، مما يؤكد التزامها بدعم القوى العاملة لديها وسط جهود إعادة الهيكلة المستمرة التي بدأت منذ عام 2022.

الموظفون المتأثرون بعمليات تسريح العمال الأخيرة في الولايات المتحدة يحق لهم الحصول على الأجور والمزايا لمدة 60 يومًا على الأقل، إلى جانب حزم إنهاء الخدمة، مما يعكس جهود أمازون للتخفيف من التأثير على قوتها العاملة خلال هذه الفترة الانتقالية.

Dell

كما خضعت شركة Dell مؤخرًا لعمليات تسريح كبيرة للعمال كجزء من إجراءاتها لتوفير التكاليف، وكشفت تقارير من رويترز أن القوى العاملة في الشركة انخفضت من 126 ألف موظف إلى ما يقرب من 120 ألف موظف خلال العام الماضي، مما يشير إلى أن ما يصل إلى 6000 موظف ربما تأثروا بتخفيضات الوظائف الأخيرة.

قرار التقليص جاء وسط التحديات الناجمة عن تباطؤ مبيعات أجهزة الكمبيوتر، مما ساهم في انخفاض الإيرادات بنسبة 11 بالمائة في الربع الأخير، ويقال إن إعادة الهيكلة هذه تعكس جهود Dell للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتحسين عملياتها لتظل قادرة على المنافسة في صناعة التكنولوجيا.