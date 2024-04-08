شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TSMC تحصل على منحة بقيمة 6.6 مليار دولار لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم عن التزام مالي كبير لمورد المعالجات TSMC لإنتاج المزيد من الرقائق في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع gadgets360.

شارك البيت الأبيض بيانًا يوضح أن وزارة التجارة الأمريكية ستخصص دعمًا بقيمة 6.6 مليار دولار لشركة TSMC لتطوير إنتاج أشباه الموصلات في فينيكس، أريزونا، ستحصل TSMC أيضًا على قروض بقيمة 5 مليارات دولار وستكون مؤهلة للمطالبة بائتمان ضريبي استثماري يصل إلى 25٪ من النفقات الرأسمالية، تعد هذه الخطوة جزءًا من مبادرة أكبر بموجب قانون CHIPS والعلوم، والتي تهدف إلى تجديد قدرات تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وقد التزمت TSMC بالفعل باستثمار متزايد بقيمة 25 مليار دولار، مما رفع إجمالي استثماراتها إلى 65 مليار دولار، وهذا هو أكبر استثمار أجنبي مباشر في مشروع جديد تمامًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعلنت شركة تصنيع الرقائق أيضًا عن خطط لبناء مصنع تصنيع ثالث في أريزونا بحلول عام 2030، وسيبدأ أول مصنع TSMC في أريزونا في إنتاج شرائح بدقة 4 نانومتر في العام المقبل، المصنع الثاني، الذي تم تصميمه في الأصل لإنتاج رقائق 3 نانومتر، سينتج أيضًا شرائح 2 نانومتر بحلول عام 2028، وسينتج المصنع الثالث رقائق 2 نانومتر مع القدرة على صنع أشباه موصلات أكثر تقدمًا في المستقبل.

يتم تصنيع شرائح Apple الأكثر تقدمًا حاليًا في تايوان باستخدام عملية TSMC 3nm، لذا فإن القدرة على صنع هذه الرقائق وحتى الرقائق الأكثر قوة في المستقبل في الولايات المتحدة يمكن أن تمثل تحولًا كبيرًا في سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.