شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقلل عدد الطرق لتغيير المتصفح الافتراضى على نظامى التشغيل ويندوز 11 و10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مايكروسوفت برنامج تشغيل عامل تصفية جديد في تحديثات فبراير لنظامي التشغيل Windows 10 (KB5034763) وWindows 11 (KB5034765) الذي يمنع المستخدمين من تغيير المتصفح الافتراضي من خلال تعديلات البرامج أو التسجيل، حيث لا يزال بإمكان المستخدمين تغيير المتصفح الافتراضي الخاص بهم من خلال إعدادات Windows.

ولاحظ كريستوف كولبيتش هذا التغيير لأول مرة عندما توقف برنامجاه SetUserFTA وSetDefaultBrowser، اللذان يغيران اقترانات الملفات والمتصفحات الافتراضية، عن العمل، وقدمت مايكروسوفت نظامًا جديدًا لربط امتدادات الملفات وبروتوكولات URL بالبرامج الافتراضية، بدءًا من Windows 8.

ويستخدم هذا النظام تجزئة مُصممة مُخزنة ضمن مفاتيح تسجيل UserChoice لمنع البرامج الضارة من التلاعب بهذه الإعدادات، وبينما لا يستطيع المستخدمون إلغاء تحميل برنامج التشغيل، يمكنهم تعطيله في السجل باستخدام الأذونات الإدارية وإعادة التشغيل.

ومع ذلك، فإن المهمة المجدولة ستعيد تمكين برنامج التشغيل تلقائيًا، ويعد تعطيل برنامج التشغيل وحذف المهمة المجدولة الطريقة الوحيدة لمنع برنامج التشغيل من العمل بشكل دائم، لكن سبب تغيير مايكروسوفت ليس واضحا تماما.

ويعتقد كولبيتش أن الأمر قد يكون مرتبطًا بقانون الأسواق الرقمية في أوروبا (DMA)، والذي يهدف إلى ضمان المنافسة العادلة.

وفي نوفمبر 2023، حددت مايكروسوفت التغييرات القادمة إلى ويندوز في مارس 2024 للامتثال للوائح DMA، وتضمنت هذه التغييرات سياسات المتصفح الافتراضية الجديدة للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) والتي تجبر Windows على استخدام المتصفح الافتراضي للمستخدمين عند فتح رابط.

وهناك نظرية أخرى مفادها أن هذا التغيير تم إجراؤه لمنع المتصفحات المنافسة من تكوين نفسها كمتصفح افتراضي خارج إعدادات Windows أو كميزة أمان لمنع البرامج الضارة من جعل نفسها المتصفح الافتراضي، وبشكل عام، لا يزال بإمكانك تغيير متصفحك الافتراضي من خلال إعدادات Windows، ولكن بعض الطرق التي كانت تعمل من قبل لم تعد تعمل.