شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل 50 مليون دولار.. آبل تتعاون مع شاترستوك لتدريب الذكاء الاصطناعي على الصور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة آبل يوم الاثنين أنها تتعاون مع شركة التصوير الجغرافي العالمية "شاترستوك" لتدريب صور الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير أجهزة آبل بأحدث التقنيات.

ووقعت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا صفقة بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار مع شاترستوك لترخيص ملايين الصور ومقاطع الفيديو والمحتوى الصوتي، لتدريب نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لموقع "أبل إنسايدر".

ومن الممكن أن تعمل الصفقة على تحسين قدرات إنشاء الصور وتحريرها على أجهزة "أيفون"، عن طريق تحسين تقنية التعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يمكن لمستخدمي أيفون الاستفادة من التعرف على الصوت المحسن والنسخ التلقائي بمساعدة محتوى الفيديو والصوت من "شاترستوك"، التي تُستخدم بياناتها حاليا من قبل جوجل التابعة لشركة "ألفابيت"، وأمازون، ومنصات شركة ميتا لتطوير محركات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.



مفاوضات مستمرة

يأتي هذا الإعلان في أعقاب مفاوضات مستمرة مماثلة من قبل "آبل" مع العديد من الناشرين، مثل "كوندي ناست آي إيه سي" و"إن بي سي" لاستخدام محتواها من المقالات الإخبارية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وألمح نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي للشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، جريج جوسوياك، مرارًا على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن مؤتمر آبل العالمي للمطورين القادم سيكون "مذهلًا تمامًا"، وأنه سيركز بشكل أساسي على ميزات الذكاء الاصطناعي المضافة حديثًا إلى الأجهزة.