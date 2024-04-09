شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ Delta IV الثقيل التابع لشركة ULA على وشك القيام برحلته النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سترسل United Launch Alliance صاروخها Delta IV Heavy في رحلتها الأخيرة مساء اليوم 9 أبريل.

وكان من المفترض أن ينطلق الصاروخ الشهر الماضى، لكن عملية الإطلاق ألغيت قبل دقائق من انطلاقها بسبب مشكلة فنية على الأرض، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

وستبدأ المهمة من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا وستطلق قمرًا صناعيًا للاستخبارات إلى مدار ثابت بالنسبة للأرض لصالح مكتب الاستطلاع الوطني (NRO).

وفى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، قالت ULA إن هناك فرصة بنسبة 90% لظروف مناخية مقبولة في موقع إطلاق المهمة، وإذا كنت تعيش في فلوريدا ونظرت إلى الأعلى مساء اليوم ، فقد ترى الصاروخ يرتفع نحو السماء في الدقائق التالية للإطلاق.

وأصدرت ULA رسمًا بيانيًا مفيدًا يوضح أين ومتى قد تتمكن من رؤية Delta IV Heavy في مهمتها النهائية التاريخية.

وستكون هذه هي الرحلة السادسة عشرة والأخيرة لصاروخ Delta IV Heavy منذ أول رحلة له في عام 2004، وأسدل الستار على ستة عقود من عمليات الطيران التي شملت عائلة صواريخ دلتا.

ويولد المعزز الثلاثى Delta IV Heavy حوالي 2.1 مليون رطل من قوة الدفع عند مغادرته منصة الإطلاق، وهذا يزيد بمقدار 400 ألف رطل عن صاروخ فالكون 9 أحادي التعزيز من SpaceX، والذي يحقق قوة دفع تبلغ 1.7 مليون رطل، ولكنه أقل بكثير من أقوى صاروخ على الإطلاق، المركبة الفضائية، الذي يحمل 17 مليون رطل من الدفع أثناء اندفاعه إلى الفضاء.

وسيتم استبدال صاروخ Delta IV Heavy بصاروخ Vulcan Centaur التابع لشركة ULA، والذي قام بأول رحلة له من مركز كينيدي للفضاء في يناير.