تكنولوجيا: تقرير يؤكد تركيز ابل على تطوير الأجهزة القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على أن شركة ابل تستهدف التركيز في الفترة الحالية على تطوير هاتف أيفون قابل للطي، كما أشار التقرير إلى أن ابل قد تكشف عن أول هاتف أيفون قابل للطي في وقت أقرب من المتوقع.

أوضح تقرير جديد من “Economic Daily” أن ابل بدأت التركيز بشكل أكبر على تطوير منتجات قابلة للطي، والتي تشمل جهاز آيباد قابل للطي وأيضاً هاتف أيفون قابل للطي، كما أشار التقرير إلى أن ابل تخطط إطلاق هذه الإصدارات بشكل رسمي في 2025.

ولقد كشف تقرير أخر لأبحاث السوق عن إستحواذ كلاً من سامسونج وهواوي على سوق الهواتف القابلة للطي بنسبة 80% في الأسواق العالمية.

من جانب أخر ركزت ابل في الفترة الأخيرة على تطوير نظارة الواقع المختلط Vision Pro، حيث حققت الشركة تقدم كبير في هذا المجال، لذا من المتوقع أن يؤثر دخول ابل إلى سوق الأجهزة القابلة للطي بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وتوضح التقارير أن ابل تركز بشكل كبير على تجربة المستخدم في تطوير أجهزة الشركة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التركيز إلى تأجيل إطلاق هواتف الأيفون القابلة للطي لتطوير إصدار يتوافق مع توقعات المستخدم والمنافسة في هذا السوق.

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