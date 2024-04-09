شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر الاستطلاع العسكرى الثانى لسول ينجح فى الاتصال بمحطة أرضية محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، نجاح ثانى قمر اصطناعى للاستطلاع العسكرى فى الاتصال بمحطة أرضية فى الخارج عقب دخوله مداره بنجاح، بعد إطلاقه على صاروخ فالكون 9 لشركة سبيس إكس.

وقال المتحدث باسم الوزارة جيون ها جيو في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب، لقد دخل قمرنا الاصطناعي للاستطلاع العسكري إلى مداره المستهدف ويخضع بشكل طبيعي لعمليات تفتيش مختلفة وإجراءات ذات صلة بالعمليات الأولية.

وأشار إلى أن القمر بدأ اتصالاته مع المحطة الأرضية فى كوريا الجنوبية، ووصل إلى مستوى التحسين الأولي، حسب الرغبة من خلال اتصالات متعددة.

ويمثل الإطلاق أحدث تقدم في مساعي كوريا الجنوبية للحصول على 5 أقمار اصطناعية للاستطلاع العسكري بحلول عام 2025 لتعزيز قدراتها في مراقبة كوريا الشمالية، بعد إطلاق أول قمر اصطناعي لها، في ديسمبر الماضي.

وتم تجهيز أحدث قمر اصطناعي بأجهزة استشعار رادارية ذات فتحة اصطناعية قادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الظروف الجوية، مقارنة بالقمر الاصطناعي الأول المجهز بأجهزة استشعار كهروضوئية والأشعة تحت الحمراء.