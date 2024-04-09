تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن شريحة Wi-Fi جديدة ومنصة RB3 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم اليوم رسمياً عن شريحة Wi-Fi الجديدة QCC730 Wi-Fi، ومنصة RB3 Gen 2 التي تتوفر بدءاً من يونيو.

قدمت كوالكوم شريحة QCC730 Wi-Fi الجديدة بتحسينات في نطاق الإتصال ومعدل نقل البيانات، كما تتميز الشريحة الجديدة بإستهلاك أقل للطاقة، مع دعم الإتصال السحابي مباشرة.

كما تستهدف شريحة Wi-Fi المميزة بنطاق ترددي مزدوج دعم الأجهزة التي ترتكز على الإتصال بالإنترنت، وتؤكد كوالكوم على أن الشريحة تأتي بتعزيز أعلى للكفاءة مع إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 88% في كل عملية لنقل البيانات مقارنة بالجيل السابق من شرائح Wi-Fi.

أيضاً تأتي شريحة Wi-Fi الجديدة بميزة الإتصال السحابي، والتكامل مع تقنية Matter، كما تدعم مصدر مفتوح لواجهة SDK وIDE مع الإتصال السحابي عبر البرامج والذي يعد بديل لتقنية البلوتوث للأجهزة التي ترتكز على الإتصال اللاسلكي.

ولقد أعلنت كوالكوم أيضاً على منصة RB3 Gen 2 الروبوتية التي تأتي بتقنية الذكاء الإصطناعي مدمجة لدعم المؤسسات.

وتتضمن المنصة وحدة معالجة QCS6490 بعدد 8 من الأنوية بسرعة 2.7GHz، وكرت شاشة Adreno 643، وتدعم عدد من مستشعرات الكاميرة، كما تأتي بشريحة بتقنية Wi-Fi 6E، ودعم تقنية البلوتوث 5.2 وLE للصوتيات.

وتقدم منصة RB3 Gen 2 الدعم لمجموعة واسعة من المنتجات تشمل طائرات drone، والكاميرات، وعدد من الأجهزة الأخرى.

المصدر