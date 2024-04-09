تكنولوجيا: جوجل تقوم أخيرًا بتشغيل شبكة Find My Device العالمية الجديدة لنظام اندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مثلما كان متوقعًا في الأسبوع الماضي، أعلنت جوجل رسميًا أنها ستقوم أخيرًا بتشغيل شبكة Find My Device التي طال انتظارها لنظام أندرويد، والتي تعمل حتى مع الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت.

سيتم إطلاق هذا مباشرة على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 9 والإصدارات الأحدث، في جميع أنحاء العالم، بدءًا من الولايات المتحدة وكندا اليوم.

ستحتوي الشبكة على أكثر من مليار جهاز، لذا ستجعل من السهل جدًا تحديد موقع جهازك، حتى عندما يكونون غير متصلين بالإنترنت.

وكمكافأة لهواتف Pixel 8 و Pixel 8 Pro، سيكون من الممكن تتبعها حتى عند إيقاف تشغيلها أو نفاد البطارية، وذلك بفضل بعض “أجهزة Pixel المتخصصة“.

بدءًا من شهر مايو، ستصبح علامات تعقب البلوتوث الجديدة متاحة من Chipolo و Pebblebee، وسيكون من الممكن تحديد موقعها في تطبيق Find My Device، حيث أنها مصممة خصيصًا لشبكة Find My Device الجديدة.

وستكون أيضًا متوافقة مع تنبيهات التعقب غير المعروفة عبر كل من أندرويد و iOS، للحماية من التتبع غير المرغوب فيه.

وستصل علامات البلوتوث الإضافية في وقت لاحق من هذا العام من Anker’s eufy و Jio و Motorola.

إذا كنت قريبًا من جهاز مفقود ولكنك لا تزال غير قادر على رؤيته، فسيظهر زر “البحث عن مكان قريب” لمساعدتك في معرفة مكانه بالقرب منك بالضبط. سيعمل هذا مع علامات البلوتوث الجديدة المذكورة أعلاه اعتبارًا من شهر مايو فصاعدًا.

وإذا كنت في المنزل ولديك أجهزة Nest، فسيتمكن تطبيق Find My Device من تحديد مدى قرب الجهاز المفقود من أجهزة Nest تلك.

وأخيرا، يمكنك أيضا ‘مشاركة‘ الأجهزة مع الأشخاص، حتى تتمكن من العثور عليها بسهولة أكبر في حالة فقدانها.

تقول جوجل إنها طبقت “وسائل حماية متعددة الطبقات” في شبكة Find My Device الجديدة للمساعدة في الحفاظ على أمانك وخصوصية معلوماتك الشخصية.

يتم تشفير بيانات الموقع من طرف إلى طرف، على سبيل المثال، في حين أن الإبلاغ عن موقع الجهاز المجمع هو “ميزة الأمان الأولى من نوعها” والتي توفر حماية إضافية ضد التتبع غير المرغوب فيه إلى المنزل أو الموقع الخاص.

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