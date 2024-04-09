تكنولوجيا: ‏Honor تعمل على إطلاق تحديث MagicOS 8.0 مع Android 14 على الأجهزة الدولية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor عن تحديث واجهة MagicOS 8.0 في الصين في بداية العام. تعتمد واجهة المستخدم على نظام Android 14 وهي تجلب نموذج اللغة الكبير MagicLM الموجود على الجهاز مع 7 مليارات معلمة إلى هواتف Magic6 الرائدة.

بدأت شركة Honor بالأمس في زرع الإصدار الجديد من واجهة المستخدم الخاصة بها على أجهزتها الخارجية.

وقد أبلغ العديد من المستخدمين من جميع المناطق على موقع Honor الفرعي أنهم يتلقون MagicOS 8.0 على أجهزة Magic5 Pro الخاصة بهم.

يتم تقسيم الميزات الجديدة إلى 7 فئات مختلفة. تتميز الواجهة الجديدة بالسلاسة والسلاسة، بينما تحسنت الشاشة الرئيسية مع Magic Capsule والخدمات السريعة، وهو أمر كان مفقودًا في متغيرات MagicOS الأخرى منذ أن أصبحت Honor شركة مستقلة.

سيتمكن المستخدمون الذين يستخدمون MagicOS 8 من تحرير الوسائط بسهولة أكبر؛ هناك أيضًا عمر بطارية أطول مع وضع توفير الطاقة الفائق الذي طال انتظاره، ولديه بعض ميزات الأمان مثل Parallel Space؛ وهو مجلد آمن للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو.

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