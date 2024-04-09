شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد كيف يبدو كسوف الشمس على الأرض من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع كسوف الشمس الكلى النادر عندما تحرك القمر مباشرة بين الشمس والأرض، مما أدى إلى بعض المشاهد الفلكية المميزة خاصة عند التقاط المشهد من الفضاء، على ارتفاع حوالي 260 ميلاً فوق كوكبنا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمكن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) من تصوير ظل القمر وهو يغرق نهار أمريكا الشمالية في الظلام.

يمكن رؤية الظل الذي يبلغ عرضه 115 ميلا وهو يتحرك شمالا، من ولاية نيويورك إلى نيوفاوندلاند بكندا، حيث نشرت وكالة ناسا لقطات على موقع X مع التعليق التالي: هل سبق لك أن شاهدت كسوفًا كليًا للشمس من الفضاء؟

تم تصوير اللقطات من جانب مهندسي الطيران في ناسا ماثيو دومينيك وجانيت إيبس، وهما اثنان من الرواد السبعة الموجودين حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية.

وقالت ناسا إن أفراد الطاقم أتيحت لهم الفرصة لرؤية الظل في نهاية يوم عملهم، والذي كان مليئًا بـ "عمليات نقل البضائع، وصيانة البدلات الفضائية، وأبحاث الجاذبية الصغرى".

وعلى الرغم من أن ظل القمر كان يمر فوق ولاية نيويورك، إلا أن محطة الفضاء الدولية كانت متمركزة على بعد حوالي 260 ميلا فوق جنوب شرق كندا.

وقالت ناسا إنه من محطة الفضاء الدولية، لم يكن من الممكن الوصول إلى منظر كسوف الشمس نفسه (مرور القمر فوق الشمس) إلا من خلال زوج من النوافذ في قطاع روسكوزموس بالمحطة الفضائية.

ومع ذلك، قالت ناسا إن هذا الجزء "ربما لم يكن من الممكن الوصول إليه بسبب قيود الشحن"، ولكن حتى لو لم يتمكن أفراد الطاقم من رؤية الكسوف، فإن منظر الظل فوق الأرض قدم بديلاً جيدا للغاية.