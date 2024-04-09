شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعى سيتفوق على البشرية بنهاية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الآلات التي تطيح بمبدعيها من البشر عنصرًا أساسيًا في الخيال العلمي، من فيلم Terminator إلى Ex Machina، لكن انتفاضة الروبوتات في الواقع قد تكون أقرب مما تعتقد، حيث يحذر عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، من أن الذكاء الاصطناعي سيتجاوز قدرات البشرية بحلول نهاية العام المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال إيلون ماسك في حديثه في مقابلة على X، أن الذكاء الاصطناعي سيصبح أكثر ذكاءً من أذكى إنسان في غضون عامين مع نهاية العام المقبل، وفي غضون خمس سنوات، يتوقع ماسك أن عدد الذكاء الاصطناعي "الواعي" سيفوق عدد البشر.

ومع ذلك، قد يكون لدى البشرية فرصة، حيث يدعي ماسك أيضًا أن النقص في الرقائق المتقدمة والكهرباء يمكن أن يعيق تطور الذكاء الاصطناعي.



وفي حديثه، ادعى ماسك أن الذكاء الاصطناعي كان "التكنولوجيا الأسرع تقدمًا من أي نوع"، وقال ماسك: "أعتقد أنه سيكون لدينا ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً من أي إنسان، ربما بحلول نهاية العام المقبل".



وتستند إدعاءاته إلى ملاحظة مفادها أن قدرًا هائلاً من القدرة الحاسوبية يتم تسليمها لمشاريع الذكاء الاصطناعي كل عام.



قال "ماسك ": "إن الذكاء الاصطناعي هو أسرع التقنيات تقدمًا التي رأيتها من أي نوع، وقد رأيت الكثير من التكنولوجيا".



تتزايد أجهزة وأجهزة الذكاء الاصطناعي التي يتم توفيرها عبر الإنترنت والمخصصة للذكاء الاصطناعي بمعامل 10 كل عام، إن لم يكن كل 6-9 أشهر.



خلال المقابلة، علق ماسك على برنامج Gemini AI من Google والذي تورط في فضيحة بعد رفضه إنشاء صور للأشخاص البيض.



وقال ماسك: "من المهم جدًا تدريب الذكاء الاصطناعي ليكون صادقًا قدر الإمكان، وأعتقد أنه يمكنك مواجهة بعض الأشياء الخطيرة جدًا عندما تقوم ببرمجة الذكاء الاصطناعي ليكون صحيحًا سياسيًا".



وأضاف أنه في حين أن التأثيرات الأولية للذكاء الاصطناعي "الصحيح سياسيًا" قد تبدو حميدة، إلا أن العواقب النهائية قد تكون وخيمة.



وقال ماسك أيضًا إنه يعتقد أن جوجل لن تزيل التحيز السياسي من الذكاء الاصطناعي الخاص بها، لكن هذا سيصبح "أقل وضوحًا".