شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. ناسا تقدم أول مجموعة رواد الفضاء بمهمة "ميركورى 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة ناسا عدة دفعات من رواد الفضاء خلال العقود السابقة، والتي كان أولها دفعة رواد الفضاء في 9 أبريل 1959، حيث تُعرف هذه المجموعة من الشباب باسم ميركوري 7، والذين كانوا جميعًا طيارين اختباريين عسكريين قبل أن يتم اختيارهم لهذا المنصب، وكان لديهم كل الأشياء المناسبة للقيام بمثل هذه المهام المحفوفة بالمخاطر.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، بما إنهم كانوا أوائل الرواد في هذا الأمر، أصبحوا في الأساس فئران تجارب لبرنامج رحلات الفضاء البشرية الجديد التابع لناسا، لأنهم لم يتمكنوا من القيام بالكثير من الرحلات داخل مركبة ميركوري الفضائية.



ولم يكن بعض الطيارين سعداء بهذا الأمر، إلا أن ميركوري 7 أصبحوا على الفور أبطالًا قوميين، ففي عام 1961، أصبح آلان شيبرد أول أمريكي يطير إلى الفضاء، يليه جوس جريسوم، ثم في عام 1962، أصبح جون جلين أول أمريكي يدور حول الأرض.



كما أنه بعد ذلك، أكمل كل من سكوت كاربنتر، ووالي شيرا، وجوردون كوبر جميع المهام المدارية أيضًا.



كما أن ديك سلايتون، رائد الفضاء الوحيد من طراز ميركوري 7 الذي لم يطير في مهمة ميركوري، طار لاحقًا في مهمة أبولو-سويوز التاريخية، وهي أول رحلة مشتركة بين دولتين: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.