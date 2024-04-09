تكنولوجيا: إطلاق شاشة BenQ PD3225U المصممة مع دعم Mac

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق أحدث منتج من BenQ، وهو عبارة عن شاشة تم تصميمها لمساعدتك في إطلاق شرارتك الإبداعية.

إن شاشة BenQ PD3225U Pro-Designer الجديدة هي النموذج المعني، والتي توفر دعم Mac أيضًا.

يأتي هذا الإطلاق بعد أسابيع من كشف العلامة التجارية عن شاشة Zowie Gaming Monitor الجديدة في الهند. لذلك دعونا نلقي نظرة على بعض مواصفات الشاشة وميزاتها البارزة.

كما يوحي الاسم، تم تصميم هذه الشاشة للمحترفين المبدعين. تتميز الشاشة بلوحة طويلة مقاس 32 بوصة والتي توفر دقة UHD (4K) إلى جانب مجموعة ألوان واسعة بنسبة 98 بالمائة في شاشة العرض P3.

تتميز شاشة BenQ بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 2000:1 مع تقنية IPS Black التي توفر ألوانًا سوداء أعمق بنسبة 35 بالمائة من لوحات IPS التقليدية.

تم اعتماد دقة الألوان Delta E≥2 أيضًا بواسطة Calman و Pantone و Pantone Skin Tone. وبفضل تقنية AQCOLOR مع تقنية موحدة، تعد الشاشة بتقديم تناسق ألوان استثنائي عبر شاشة 4K.

يتم توفير منفذ Thunderbolt 3 واحد للاتصال الذي يعمل ككابل واحد للفيديو والبيانات والصوت وشحن الحاسب المحمول بقوة 85 واط.

كما توفر الشاشة وضع M-Book لمطابقة الألوان بسلاسة مع أجهزة Mac. يمكن أيضًا العثور على مفتاح KVM للتحكم في جهازي كمبيوتر من لوحة مفاتيح وفأرة واحدة، مع دعم Daisy Chain الذي يتيح عرض مزدوج بدقة 4K.

تم الإعلان رسميًا عن شاشة BenQ PD3225U Pro-Designer في السوق الهندية، وهي متاحة حاليًا للشراء عبر الموقع الهندي الرسمي للعلامة التجارية، Amazon India، ومتاجر البيع بالتجزئة الرائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي في الهند بسعر 99990 روبية هندية (حوالي 1201 دولارًا أمريكيًا).

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