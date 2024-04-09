شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لبناء أكثر من 78 ألف منزل لعمالها فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن خطط لبناء وحدات سكنية لموظفي مصانعها في الهند، فعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، لعبت شركة أبل دورًا حاسمًا في خلق فرص العمل في البلاد، حيث تم توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة.

ووفقا لما ذكره موقع "India today"، تم التركيز الآن على التحول نحو توفير ترتيبات معيشية أفضل لهؤلاء الموظفين، بهدف ضمان الكفاءة والأمن والرفاهية العامة، وتتضمن الخطة بناء أكثر من 78 ألف وحدة سكنية في إطار خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يجعلها أكبر مبادرة للقطاع الخاص من نوعها.

كما أنه وفقًا لتقرير صادر عن The Economic Times، تتوافق مبادرة الإسكان التي أطلقتها شركة أبل مع مشاريع مماثلة قام بها موردوها في دول مثل الصين وفيتنام.

ومن المقرر أن تتلقى ولاية تاميل نادو غالبية هذه الوحدات، أي ما يقرب من 58000 وحدة، مع كون الولاية موطنًا لأكبر مصنع لتصنيع iPhone في البلاد مملوك لشركة Foxconn.

هناك بعض المجموعات المهمة التي تساعد في هذا المشروع الكبير، وتشمل هذه المجموعات شركة تعزيز الصناعات الحكومية في ولاية تاميل نادو (SIPCOT)، ومجموعة تاتا، وشركة SPR الهند.

يبذلون المال والجهد للتأكد من انتهاء المشروع في الوقت المحدد، ويحصلون على المساعدة من الحكومة المركزية وحكومات الولايات وبعض رجال الأعمال الذين يستثمرون الأموال أيضًا، وتهدف الخطة إلى الانتهاء من بناء المنازل بحلول 31 مارس 2025.

وتخصص المنازل بشكل رئيسي للنساء اللاتي يأتين من أماكن أخرى للعمل في المصانع، وتتراوح أعمار العديد من هؤلاء النساء بين 19 و24 عامًا، فإنهم يشكلون جزءًا كبيرًا من الأشخاص الذين يعملون في المصانع، ومن خلال بناء هذه المنازل بالقرب من مكان عملهم، تريد شركة أبل مساعدتهن.

وفي الوقت الحالي، يضطر الكثير منهم إلى السفر مسافات طويلة من المكان الذي يستأجرون فيه منازلهم للوصول إلى العمل.

يعد هذا المشروع جزءًا من خطة Apple الأكبر لتصنيع منتجاتها في أماكن مختلفة وليس في دولة واحدة فقط، إنهم يأملون أنه من خلال رعاية عمالهم ومنحهم أماكن جيدة للعيش، يمكنهم تحسين مصانعهم وتجنب المشاكل التي واجهوها في الماضي مع إغلاق المصانع والعمال غير الراضين.