شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تصل لاتفاق ينهى أزمتها بعد تسبب نظام الطيار الآلى بقتل مهندس أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة تسلا بتسوية الدعوى القضائية ضدها بعد قتل نظام الطيار الآلى الخاص بها مهندس فى شركة آبل على الطريق ، وفقا لتقرير ذا فيرج.

كان من المقرر أن تمثل شركة تسلا هذا الأسبوع أمام المحكمة للدفاع عن نظام الطيار الآلي الخاص بها ضد ادعاء القتل غير المشروع ، ولكن يبدو أن الشركة ستدفع لعائلة مهندس أبل وي "والتر" هوانج بدلاً من ذلك.

وتظهر وثائق المحكمة أن شركة تسلا تحاول تأمين مبلغ دفعة التسوية المحتملة لعائلة هوانج، فى حين أنه ليس من الواضح المبلغ الذي قد تقدمه الشركة أو ما هي الشروط الأخرى التي تتضمنها التسوية، إلا أن محامي تسلا ذكروا أن كلا الطرفين قد وافقا بالفعل على التسوية ويريدان أن تكون سرية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست وبلومبرج الخبر في وقت سابق ، لم يرد محامو عائلة هوانج على بريدنا الإلكترونى على الفور.

ولم تتم الموافقة على التسوية من قبل القاضي بعد، وتشير وثائق المحكمة إلى أنه ستكون هناك جلسة استماع للمتابعة يوم الخميس 11 أبريل لمناقشة التسوية بشكل أكبر ، بعد أن تحصل وزارة النقل في كاليفورنيا، وهي أيضًا مدعى عليها في القضية، على فرصة للاعتراض على التسوية.

وتم التأكد من أن سيارة Huang Tesla Model X تستخدم الطيار الآلي عندما اصطدمت بحاجز أمان في ماونتن فيو، كاليفورنيا في مارس 2018، وقد توفي بعد الحادث، ووجد المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) أن الطيار الآلي والقيادة المشتتة كانت من العوامل التي أدت إلى وقوع الحادث.

كانت تسلا تخطط للقول بأن هوانج كان يلعب لعبة على هاتفه في ذلك الوقت، وكان لديه نمط من ممارسة الألعاب أثناء ساعات التنقل، ووجد المحققون أن اللعبة كانت التطبيق الأول على هاتفه في ذلك الوقت، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد ذلك. وإذا كان يلعبها بالفعل عندما تحطمت السيارة.

كما أرادت شركة Tesla جر شركة Apple إلى المحاكمة ، وطلبت من الشركة تقديم دليل على أن شركة Apple كانت تعلم أنه كان يلعب اللعبة، وكانت شركة Apple تحاول إلغاء أمر الاستدعاء هذا.