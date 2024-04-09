شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يفكر فى طرح سيارات تسلا فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر إيلون ماسك صمته بشأن السؤال الأكثر طرحًا، وهو التفكير في طرح سيارات تسلا في الهند، وفي تقرير لوكالة رويترز، نُقل عن ماسك قوله: "التقدم الطبيعى هو توفير سيارات تسلا الكهربائية في الهند"، فى السابق، كانت هناك تقارير تفيد بأن شركة Tesla تبحث عن موقع لإقامة مصنعها في الهند، وبحسب ما ورد قدمت ماهاراشترا وغوجارات عروض الأراضى لشركة تسلا لإنشاء المصنع، وفقاً لموقع indiatoday.

يستكشف فريق Tesla الفرص في ولايات مختلفة في جميع أنحاء الهند، مع التركيز بشكل خاص على ولايات ماهاراشترا وجوجارات وتاميل نادو، التي تستضيف بالفعل العديد من مرافق تصنيع السيارات، يفعلون ذلك في وقت لا يشتري فيه الكثير من الناس السيارات الكهربائية، وهناك طن من المنافسة، لذلك، لم تبع تسلا العديد من السيارات كما كان متوقعًا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

لكن الهند قررت مؤخرا خفض الضرائب على بعض السيارات الكهربائية التي تصنعها الشركات التي توافق على استثمار الكثير من الأموال والبدء في صنع السيارات في الهند في غضون ثلاث سنوات، وتحاول شركة تسلا الدخول إلى السوق الهندية منذ فترة، وقالت الحكومة الهندية إنها بحاجة إلى تصنيع السيارات في الهند، وليس مجرد بيعها هنا.

تتحدث تسلا مع مسؤولي الحكومة الهندية منذ حوالي عام، وفي يونيو الماضي، التقى إيلون ماسك برئيس الوزراء ناريندرا مودي، وفي يوليو من العام الماضي، قالت شركة تسلا إنها تريد بناء مصنع في الهند، كما طالبوا بتخفيض الضرائب على النماذج الفاخرة التي يرغبون في بيعها في الهند، ويعتقد بعض الخبراء أنه إذا بدأت شركة تسلا في بيع السيارات في الهند، فقد يشجع ذلك الشركات الأخرى على تصنيع سيارات كهربائية أيضًا، وقد يكون ذلك مفيدًا للشركات الهندية التي تصنع قطع غيار السيارات.