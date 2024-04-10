شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مميزات لعبة Tekken 8 على PS5 تمنحك رقائق Chipotle وguac مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ما يقرب من سبع سنوات من النشاط عبر PlayStation 4 وPS5، تحصل منصة PlayStation Tournaments على أول مسابقة تحمل علامة تجارية، والاسم الموجود في الجزء العلوي من الشاشة مخنوق بصلصة الفلفل الأحمر الحار والطماطم.

ستبدأ سلسلة Chipotle Challenger التي تضم Tekken 8 في بطولات PS5 بجولة تأهيلية في الفترة من 15 إلى 26 أبريل، وهي مفتوحة لأي شخص يريد اختبار مهاراته في ألعاب القتال أو مجرد الحصول على بعض الوجبات الخفيفة المجانية.

وسيحصل جميع المشاركين في جولة التصفيات على رمز للرقائق والجواكامولي مجانًا من Chipotle، وفقًا للقواعد الرسمية للشركة، يجب استرداد الهدية الترويجية جنبًا إلى جنب مع عنصر الدخول بالسعر الكامل، والذي يتم شراؤه عبر الإنترنت أو داخل التطبيق فقط.

وينتهي العرض أيضًا في 31 مايو،ولكن لا يزال هناك طريق واضح للحصول على رقائق مجانية وغواك عبر وقت لعب Tekken 8 هنا.

وتستمر سلسلة Chipotle Challenger مع التصفيات المغلقة والنهائيات يومي 3 و4 مايو، ويحصل المركز الأول على 5000 دولار أمريكي ورحلة لشخصين إلى Evo 2024 في لاس فيجاس في الفترة من 19 إلى 21 يوليو، بالإضافة إلى Chipotle مجانًا لمدة عام.

وإذا نظرنا عن كثب، فإن هذا العرض "يتكون من أرصدة Chipotle Rewards التي تصلح لعنصر دخول منتظم مجاني واحد أسبوعيًا لمدة عام، أو ما يصل إلى إجمالي ما يصل إلى اثنين وخمسين عنصرًا مقبلات عاديًا،" والذي يبدو في الواقع أكثر صحة من تناول Chipotle كل يوم حرفيًا لمدة عام.

ويحصل المركز الثاني على 3500 دولار، ورحلة لشخصين إلى إيفو، وبطاقة هدايا شيبوتل بقيمة 300 دولار، كما يحصل المركز الثالث على 2500 دولار بالإضافة إلى بطاقة هدايا بقيمة 250 دولارًا.

وتتوقف المدفوعات النقدية عند المركز السادس عشر (475 دولارًا)، ولكن سيتم منح المركز السابع عشر إلى المركز 1250 (!) رمز دخول Chipotle مجانًا.

وهناك أيضًا Tekken 8 Battle Bowl رسمي (والذي يبدو وكأنه وضع دجاج جيد جدًا) يمكنك طلبه من تطبيق Chipotle أو موقع الويب ليتم إدخاله تلقائيًا للحصول على فرصة للفوز بإصدار Tekken 8 Premium Collector's Edition الذي وقعه المخرج Katsuhiro Harada، وهذه الصفقة سارية من 8 إلى 16 أبريل.

من الناحية الفنية، يبدو من الممكن تجميع طلب Chipotle بالكامل مجانًا من هذه الجوائز، والشرط الوحيد هو أن تلعب Tekken 8 من خلال PlayStation Tournaments على PS5، ويجب أن تكون أفضل من 1249 شخصًا حتى تحصل على المكافأة الكاملة، لكن هذا يبدو يستحق المحاولة. موفقين أيها المقاتلون.